Zeynep Bastık'ı Tarihe Geçiren "Lan" Şarkısını Konserinde Söyleyen Mabel Matiz Ortalığı Yıktı Geçti!
Zeynep Bastık'ı Tarihe Geçiren "Lan" Şarkısını Konserinde Söyleyen Mabel Matiz Ortalığı Yıktı Geçti!
Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mabel Matiz söz ve müziği kendisine ait olan 'Lan' şarkısını Zeynep Bastık'a vermişti. Pek çok kişi, Zeynep Bastık'ı dünya listelerine sokan bu şarkıyı sahibinin sesinden de dinlemek istiyordu. Mabel Matiz 'Lan' şarkısını konserinde söyleyince yer yer yerinden oynadı...
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2011 yılında çıkardığı sahne adıyla aynı ismi taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasına sağlam bir giriş yapan Mabel Matiz'in hayran kitlesi günden güne büyümeye devam ediyor.
Dinleyenleri mest eden güçlü sesiyle kısa sürede müzikseverlerin gönlünü fethetmeyi de başardı kendisi. "Öyle Kolaysa", "Antidepresan", "Numaracı", "Düldül" gibi birçok şarkısı müzik listelerinde zirveye oturdu.
Zaman zaman tercih ettiği farklı sahne kostümleriyle de gündemimize taşınan ünlü şarkının konserleri de inanılmaz ilgi görüyor.
Şimdi gelelim asıl konumuza, bilenleriniz vardır belki; Zeynep Bastık söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan son teklisi ‘Lan’ ile 8 Mart'ta müzikseverlerin karşısına çıktı.
Şarkı öyle bir çıkış yaptı ki... Kısacık zaman içerisinde Spotify, Youtube ve Apple Music listelerinde zirveye yerleşen "Lan" adlı parça Spotify Global Top 50 listesine giren tamamı Türkçe ilk şarkı olarak tarihe geçti.
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"Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum 🥲✨... Ama her şey siz ‘lan’ı bu kadar sevdiğiniz için oldu " diyen Bastık, "Canım Mabel’e, ekibime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler💛" demişti.
Zeynep Bastık'ı global listede 21 numaraya kadar taşıyan şarkıyı gerçek sahibi yani Mabel Matiz'in büyülü sesinden dinlemek isteyenler bu dileklerini de her fırsatta dile getirdi.
Hayranlarının bu isteğine kayıtsız kalmayan Mabel Matiz geçtiğimiz gün verdiği tüm biletleri satılan konserinde "Lan" şarkısını canlı canlı söyledi.
İşte Mabel Matiz'in o efsane performansı...
Hadi gelin yorumları beraber okuyalım...
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