Zeynep Bastık'ı Tarihe Geçiren "Lan" Şarkısını Konserinde Söyleyen Mabel Matiz Ortalığı Yıktı Geçti!

Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mabel Matiz söz ve müziği kendisine ait olan 'Lan' şarkısını Zeynep Bastık'a vermişti. Pek çok kişi, Zeynep Bastık'ı dünya listelerine sokan bu şarkıyı sahibinin sesinden de dinlemek istiyordu. Mabel Matiz 'Lan' şarkısını konserinde söyleyince yer yer yerinden oynadı...