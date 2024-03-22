'Lan' ile Ortalığı Kasıp Kavuran Zeynep Bastık Bir Kez Daha Açıkladı 'Yeterli Bir Açıklama Oldu mu?'
'Lan' ile Ortalığı Kasıp Kavuran Zeynep Bastık Bir Kez Daha Açıkladı 'Yeterli Bir Açıklama Oldu mu?'
Zeynep Bastık'ın sesi ile Mabel Matiz'in söz ve müziğinin buluştuğu 'Lan' şarkısı yaklaşık bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde yer alıyor. 2024 yılında hem aşkı bulan hem de başarılarına başarı katan Zeynep Bastık, trafikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabir Online ekibiyle sohbet eden Bastık'tan 'Harika bir yıl değil mi?' yorumu geldi!
İşte, detaylar...
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Zeynep Bastık, YouTube üzerinden yaptığı aranjman ve cover parçalarla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı.
Bastık, ilk teklisi olan 'Fırça'yı 2014 yılında yayımladıktan sonra resmen bir daha dillerden düşmedi! Geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik dünyasında yerini alan ünlü şarkıcı yeni şarkısıyla da ortalığı kasıp kavurdu.
8 Mart tarihinde yayınlanan 'Lan' şarkısı Mabel Matiz'in sözü ve müziği ile Zeynep Bastık'ın sesini buluşturdu. Hal böyle olunca 'Lan'ı dünya duydu.
Yaklaşık bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkı listesinde yer alan 'Lan', 21. sıraya kadar yükseldi. Zeynep Bastık ise duygularını 'Top 50' pastasıyla paylaştığı pozlarla sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.
İşte, Zeynep Bastık'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladığı o not...
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Dillerden düşmeyen şarkılarla başarıdan başarıya koşan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtladı.
Yengeç burcu olan Zeynep Bastık, 2024 yılı için 'Harika bir yıl değil mi?' diyerek sözlerine başladı. Zira hem mesleki başarılarıyla hem de aşk hayatıyla mutluluğu yakalayan Bastık, için bu enerji pek de şaşırtıcı değildi!
Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin Urla'ya yerleştiğine dair söylentiler ise bitmek bilmemişti. Zeynep Bastık, Urla'ya yerleşip yerleşmediğine dair soruları son kez yanıtladı!
Ünlü şarkıcı İstanbul'da ikamet ediyor fakat, İzmir'de daha pastoral bir yaşam sürüyor...
Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aynı evde yaşayıp yaşamayacağına dair soruyada tartışmalara nokta koyacak nitelikte yanıt verdi.
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