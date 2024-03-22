'Lan' ile Ortalığı Kasıp Kavuran Zeynep Bastık Bir Kez Daha Açıkladı 'Yeterli Bir Açıklama Oldu mu?'

'Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum 🥲✨

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Neredeyse 1 haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla #21’e kadar yükseldik, Spotify’da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı.

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Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana.

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Ama her şey siz ‘lan’ı bu kadar sevdiğiniz için oldu 🙏🏼

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Canım Mabel’e, ekibime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler💛'