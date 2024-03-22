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'Lan' ile Ortalığı Kasıp Kavuran Zeynep Bastık Bir Kez Daha Açıkladı 'Yeterli Bir Açıklama Oldu mu?'

'Lan' ile Ortalığı Kasıp Kavuran Zeynep Bastık Bir Kez Daha Açıkladı 'Yeterli Bir Açıklama Oldu mu?'

Zeynep Bastık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 11:48

Zeynep Bastık'ın sesi ile Mabel Matiz'in söz ve müziğinin buluştuğu 'Lan' şarkısı yaklaşık bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde yer alıyor. 2024 yılında hem aşkı bulan hem de başarılarına başarı katan Zeynep Bastık, trafikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabir Online ekibiyle sohbet eden Bastık'tan 'Harika bir yıl değil mi?' yorumu geldi! 

İşte, detaylar...

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Zeynep Bastık, YouTube üzerinden yaptığı aranjman ve cover parçalarla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı.

Zeynep Bastık, YouTube üzerinden yaptığı aranjman ve cover parçalarla sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı.

Bastık, ilk teklisi olan 'Fırça'yı 2014 yılında yayımladıktan sonra resmen bir daha dillerden düşmedi! Geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik dünyasında yerini alan ünlü şarkıcı yeni şarkısıyla da ortalığı kasıp kavurdu.

Bastık, ilk teklisi olan 'Fırça'yı 2014 yılında yayımladıktan sonra resmen bir daha dillerden düşmedi! Geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik dünyasında yerini alan ünlü şarkıcı yeni şarkısıyla da ortalığı kasıp kavurdu.

8 Mart tarihinde yayınlanan 'Lan' şarkısı Mabel Matiz'in sözü ve müziği ile Zeynep Bastık'ın sesini buluşturdu. Hal böyle olunca 'Lan'ı dünya duydu.

8 Mart tarihinde yayınlanan 'Lan' şarkısı Mabel Matiz'in sözü ve müziği ile Zeynep Bastık'ın sesini buluşturdu. Hal böyle olunca 'Lan'ı dünya duydu.

Yaklaşık bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkı listesinde yer alan 'Lan', 21. sıraya kadar yükseldi. Zeynep Bastık ise duygularını 'Top 50' pastasıyla paylaştığı pozlarla sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Yaklaşık bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkı listesinde yer alan 'Lan', 21. sıraya kadar yükseldi. Zeynep Bastık ise duygularını 'Top 50' pastasıyla paylaştığı pozlarla sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

İşte, Zeynep Bastık'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladığı o not...

İşte, Zeynep Bastık'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınladığı o not...

'Bir rüya mıydı yaşadığımız hala inanamıyorum 🥲✨

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Neredeyse 1 haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesindeyiz. Türkçe bir şarkıyla #21’e kadar yükseldik, Spotify’da günlük 3 milyon dinlemeye yaklaştık. Tüm platformlarda farklı rekorlar kırıldı.

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Bu mucizeler silsilesi kendi dilimizde dünya listelerini sallayabileceğimizle ilgili inanılmaz bir motivasyon verdi bana.

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Ama her şey siz ‘lan’ı bu kadar sevdiğiniz için oldu 🙏🏼

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Canım Mabel’e, ekibime ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler💛'

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Dillerden düşmeyen şarkılarla başarıdan başarıya koşan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtladı.

Dillerden düşmeyen şarkılarla başarıdan başarıya koşan güzel şarkıcı geçtiğimiz akşam Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtladı.

Yengeç burcu olan Zeynep Bastık, 2024 yılı için 'Harika bir yıl değil mi?' diyerek sözlerine başladı. Zira hem mesleki başarılarıyla hem de aşk hayatıyla mutluluğu yakalayan Bastık, için bu enerji pek de şaşırtıcı değildi!

Yengeç burcu olan Zeynep Bastık, 2024 yılı için 'Harika bir yıl değil mi?' diyerek sözlerine başladı. Zira hem mesleki başarılarıyla hem de aşk hayatıyla mutluluğu yakalayan Bastık, için bu enerji pek de şaşırtıcı değildi!

Bildiğiniz gibi Bastık, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatil yaparken görüntülenmişti.

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin Urla'ya yerleştiğine dair söylentiler ise bitmek bilmemişti. Zeynep Bastık, Urla'ya yerleşip yerleşmediğine dair soruları son kez yanıtladı!

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin Urla'ya yerleştiğine dair söylentiler ise bitmek bilmemişti. Zeynep Bastık, Urla'ya yerleşip yerleşmediğine dair soruları son kez yanıtladı!

'Arkadaşlar şunu belirtmek isterim: Ben Urla'ya yerleşmedim. Ve bir çok yerde de Urla'ya yerleşmediğimi beyan ettim. Ama ısrarla Zeynep Bastık, 'İstanbul'u terk etti' filan gibi haberler dolanıyor. Ama hangi haberin önüne geçebilirim?'

Bastık, daha önce de sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlarken bu konuya açıklık getirmeye çalışmıştı. 👇

Ünlü şarkıcı İstanbul'da ikamet ediyor fakat, İzmir'de daha pastoral bir yaşam sürüyor...

Ünlü şarkıcı İstanbul'da ikamet ediyor fakat, İzmir'de daha pastoral bir yaşam sürüyor...

Konuya ilişkin bir kez daha 'İstanbul'da yaşıyorum, ikamet ediyorum. Ama her boşluğumda da güzel İzmir'deki o güzel yuvama gidiyorum. Orası başka bir yer çünkü benim için çok daha pastoral bir yaşam sürüyorum orada.' ifadeleriyle açıklamasında bulundu.

Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aynı evde yaşayıp yaşamayacağına dair soruyada tartışmalara nokta koyacak nitelikte yanıt verdi.

Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile aynı evde yaşayıp yaşamayacağına dair soruyada tartışmalara nokta koyacak nitelikte yanıt verdi.

'Hayatımı yalnız yaşıyorum. Bir erkek arkadaşım var ama evlerimde yalnız ikamet ediyorum. Yeterli bir açıklama oldu mu?' diyerek de nerede yaşadığına dair tartışmalara şimdilik son verdi diyebiliriz!

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