Hepsi Grubunun Sevilen Üyesi Cemre Kemer İkinci Hamileliğini 'Ben de İnanamıyorum' Diyerek Paylaştı!

2000'lerin popüler müzik grubu Hepsi'nin yetenekli şarkıcısı Cemre Kemer, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kariyerine sosyal medya fenomenliğiyle devam eden Kemer, hamileliğinin 34. haftasını takipçileri ile paylaştı. Karnı burnunda pozlarını ve hamilelik sürecini değerlendiren Cemre Kemer, son haline 'Ben de inanamıyorum...' dedi!

İşte, o anlar...