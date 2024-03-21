Hepsi Grubunun Sevilen Üyesi Cemre Kemer İkinci Hamileliğini 'Ben de İnanamıyorum' Diyerek Paylaştı!
Hepsi Grubunun Sevilen Üyesi Cemre Kemer İkinci Hamileliğini 'Ben de İnanamıyorum' Diyerek Paylaştı!
2000'lerin popüler müzik grubu Hepsi'nin yetenekli şarkıcısı Cemre Kemer, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Kariyerine sosyal medya fenomenliğiyle devam eden Kemer, hamileliğinin 34. haftasını takipçileri ile paylaştı. Karnı burnunda pozlarını ve hamilelik sürecini değerlendiren Cemre Kemer, son haline 'Ben de inanamıyorum...' dedi!
İşte, o anlar...
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2000'li yılların başında müzik dünyasına damgasını vuran Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.
'Yeli Spice Girls' olarak adlandırılan Hepsi grubu 2004 yılında kurulmuş, kısa zamanda ses getirmeyi başarmıştı. Fakat grup 2015 yılında dağıldı.
Güzel şarkıcı Cemre Kemer, 2017 yılında tek başına albüm yaptıktan sonra 2018 yılında müziği bıraktığını ve kariyerine influencer olarak devam edeceğini açıkladı.
Cemre Kemer, bu kararından bir süre sonra 2020 yılının Aralık ayında sekiz yıllık sevgilisi reklamcı Emir Medina ile dünyaevine girdi.
Temmuz 2021'de ilk bebeklerini kucaklarına alan çift bir yandan kızları Karla'yı büyütürken kısa zaman önce ikinci bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı.
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Cemre Kemer, müjdeli haberi kızıyla birlikte çektiği videoyla duyurdu ve videoya "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" notunu düştü.
Hamileliğinin 34. haftasında olan Cemre Kemer, karnı burnunda hallerini sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Bebek odasını hazırlayan güzel anne ikinci hamileliğinde "Bu sefer karnım çok büyüdü. Gerçekten çok büyüdü, inanamıyorum. Ben de inanamıyorum" diyerek ayna karşısında paylaşım yaptı.
İşte, Cemre Kemer'in büyüyen karnıyla ayna pozu verdiği o anlar...
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