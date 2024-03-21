Pelin Akil Finlandiya Tatilinde Buzun Ortasındaki Göle Girdi! O Anları İzleyenlerin Resmen Çenesi Titredi!

Ünlü oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve kızları ile birlikte çıktığı Finlandiya tatilinde kendini soğuk sulara attı! Buz gibi suya giren Akil, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu takipçilerine 'Yapabilir misiniz?' diye sormayı da ihmal etmedi!

İşte, Pelin Akil'in buz gibi suya girdiği o anlar...