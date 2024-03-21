Pelin Akil Finlandiya Tatilinde Buzun Ortasındaki Göle Girdi! O Anları İzleyenlerin Resmen Çenesi Titredi!
Pelin Akil Finlandiya Tatilinde Buzun Ortasındaki Göle Girdi! O Anları İzleyenlerin Resmen Çenesi Titredi!
Ünlü oyuncu Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan ve kızları ile birlikte çıktığı Finlandiya tatilinde kendini soğuk sulara attı! Buz gibi suya giren Akil, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu takipçilerine 'Yapabilir misiniz?' diye sormayı da ihmal etmedi!
İşte, Pelin Akil'in buz gibi suya girdiği o anlar...
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Pelin Akil, televizyon ekranlarında yerini aldığı 'Arka Sıradakiler' dizisinde aşkı da bulmuş, 2016 yılında oyuncu Anıl Altan ile dünyaevine girmişti.
Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı televizyon dizisinde seyirci karşısına çıka yetenekli oyuncu, bir yandan da ikiz kızları Alin ve Lina'yı büyütüyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Altan çifti bu kez de '3 valiz, 2 sırt çantası, 2 çocuk' notuyla keyifli bir yolculuğa çıktıklarını paylaştı.
Kızları ile birlikte Finlandiya uçan çiftin tatilleri son derece keyifli geçerken Pelin Akil, yapılacaklar listesine bir tik daha attı. Güzel oyuncu buz göle girdi!
"Hazır değilim ama yapacağım. Gireceğimi düşünüyorum." diyen Akil, kendini buz gibi suya bıraktı!
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Başarılı oyuncu kendisinden önce buzların ortasındaki göle giren turiste, göle ilk kez girip girmediğini sordu. Aldığı 'hayır' cevabı karşısında şaşırmayan Akil, verdiği tepkiyle de güldürdü.
Göle girerken 'Soğuk değil ama rüzgarlı' diyen Pelin Akil, soğuk suyun tadını çıkarırken, sosyal medyadaki paylaşımına 'izlerken zatürre olduk' yorumları geldi.
Videonun düzenlemesi eşi Anıl Altan tarafından yapıldı. Pelin Akil Altan ise buz gibi sudaki anlarının kamera arkası görüntülerinin çok daha komik ve eğlenceli olduğunu da itiraf etti.
İşte, Pelin Akil'in buzun ortasındaki göle girdiği o anlar...
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pelin akille ilgili tek olumsuz taraf kendisinin yaşça çok geç keşfedilmiş olması. 20 li yaşların başlarında olsaydı zirveye oynayabilirdi