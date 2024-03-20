Zafer Algöz ve Ecem Erkek'in de Rol Aldığı Takan Takana Filminin Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekti!
Zafer Algöz ve Ecem Erkek'in de Rol Aldığı Takan Takana Filminin Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
Sinema dünyasının merakla beklediği Takan Takana filmi, güçlü oyuncu kadrosuyla adeta göz kamaştırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından hazırlanan habere göre, Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı projenin set hazırlıkları başladı. Peki, Takan Takana filminin oyuncuları kimler?
İşte, detaylar...
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Güçlü oyuncu kadrosu ile sinema dünyasının dikkatini çeken Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı 'Takan Takana', Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanıyor.
Takan Takana filminin yönetmen koltuğunda Nihat Özcan oturacak. Tiyatro oyunundan beyaz perdeye uyarlanan filmin senaryo uyarlaması ise Ferhat Ergün tarafından yapılıyor.
Güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran projenin 2024 yılının Nisan ayında sete çıkacağı konuşuluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Takan Takana filminde rol alacak isimler de belli oldu!
Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Sarp Akkaya, Ecem Erkek ve Bora Akkaş 'Takan Takana' filminde bir araya gelmeye hazırlanıyor.
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Birbirinden yetenekli isimlerin rol alacağı filmin konusu ve ünlü oyuncuların canlandıracağı karakterler hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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