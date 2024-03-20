Zafer Algöz ve Ecem Erkek'in de Rol Aldığı Takan Takana Filminin Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekti!

Sinema dünyasının merakla beklediği Takan Takana filmi, güçlü oyuncu kadrosuyla adeta göz kamaştırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından hazırlanan habere göre, Sky Films, ONK Content ve Birleşik Heyecanlar ortak yapımı projenin set hazırlıkları başladı. Peki, Takan Takana filminin oyuncuları kimler?

İşte, detaylar...