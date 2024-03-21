Senaryo Okuyan Pelin Karahan'dan O Ünlü Oyuncuya Övgü Dolu Sözler 'Beni Büyülüyor'

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, yeni projeler için senaryo okuyor! Tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda yapılan projeler hakkında konuşmayı da ihmal etmedi. Oyunculuğunu beğendiği ünlü isim ve diziye ilişkin 'Beni büyülüyor' sözleri dikkat çekti.

İşte, detaylar...