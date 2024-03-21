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Senaryo Okuyan Pelin Karahan'dan O Ünlü Oyuncuya Övgü Dolu Sözler 'Beni Büyülüyor'

Senaryo Okuyan Pelin Karahan'dan O Ünlü Oyuncuya Övgü Dolu Sözler 'Beni Büyülüyor'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 01:06

Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, yeni projeler için senaryo okuyor! Tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda yapılan projeler hakkında konuşmayı da ihmal etmedi. Oyunculuğunu beğendiği ünlü isim ve diziye ilişkin 'Beni büyülüyor' sözleri dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

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Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, daha sonra 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Kıbrıs: Zafere Doğru' gibi başarılı projelerde yer aldı.

Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı olarak hayatımıza giren Pelin Karahan, daha sonra 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Kıbrıs: Zafere Doğru' gibi başarılı projelerde yer aldı.

Güzel oyuncu 'Pelin Karahan ile Nefis Tarifler' ve 'Pelin'in Mutfağı' programlarında sunucu olarak da karşımıza çıktı. Karahan, son olarak 'Şebeke' adlı internet dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Güzel oyuncu 'Pelin Karahan ile Nefis Tarifler' ve 'Pelin'in Mutfağı' programlarında sunucu olarak da karşımıza çıktı. Karahan, son olarak 'Şebeke' adlı internet dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Bir süredir yeni bir projede yer alıp almayacağı merak edilen başarılı oyuncu Vadiİstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı: Yeni proje gelebilir...

Bir süredir yeni bir projede yer alıp almayacağı merak edilen başarılı oyuncu Vadiİstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı: Yeni proje gelebilir...

Ekrana dönmek istediğini açıklayan Pelin Karahan, senaryo okumaya başlamış!

Ekrana dönmek istediğini açıklayan Pelin Karahan, senaryo okumaya başlamış!

Güzel oyuncu, 'Görüşmeler yapıyorum şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum.' ifadeleriyle hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Karahan, son zamanların ses getiren projesi Bahar hakkında da yorumda bulundu: 'Beni büyülüyor...'

Karahan, son zamanların ses getiren projesi Bahar hakkında da yorumda bulundu: 'Beni büyülüyor...'

Son zamanlarda ekranlarda yer alan diziler hakkında da yorumda bulunan Pelin Karahan, 'Ayrıca, televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. Bahar dizisini izlerken Demet Evgar’ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor.' dedi.

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2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girerek iki çocuk sahibi olan Pelin Karahan, yıllar geçtikçe güzelleşmesi ve estetik yorumlarıyla da sık sık dikkat çekiyor. Bakalım, ünlü oyuncunun yeni projesi ne zaman belli olacak...

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girerek iki çocuk sahibi olan Pelin Karahan, yıllar geçtikçe güzelleşmesi ve estetik yorumlarıyla da sık sık dikkat çekiyor. Bakalım, ünlü oyuncunun yeni projesi ne zaman belli olacak...

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