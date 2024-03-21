Sibel Can'la Başlayan Düet Serisine Zara ile Devam Eden Eypio'dan 'Çilenin Sultanları' Albümü!

Eypio, Teoman ile birlikte doğum gününü kutladığı anları hatırlattı. Teoman'ın onu kırmayarak doğum gününe özel 'Bugün benim doğum günüm' şarkısını söylediğini ifade eden Eypio, aslında 'Şarkıyı bana söyletti' itirafında bulundu.

Konuşma arasında 'Sonbahara bir şeyler yapalım.' dedi ifadelerini sıkıştıran Eypio, bu haberle Teoman'ın hayranlarını da heyecanlandırdı.