Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sibel Can'la Başlayan Düet Serisine Zara ile Devam Eden Eypio'dan 'Çilenin Sultanları' Albümü!

Sibel Can'la Başlayan Düet Serisine Zara ile Devam Eden Eypio'dan 'Çilenin Sultanları' Albümü!

Ebru Gündeş Yıldız Tilbe
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.03.2024 - 22:29

Rapçi Eypio, ünlü isimlerle yaptığı düetleri bir araya getireceği albüm hakkında konuştu! Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk olan Eypio'nun samimi itirafları ve 'Çizgimi bozmuyorum çünkü başka çizgi bilmiyorum!' yorumu dikkat çekti! 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2002 yılında Hollanda'ya giden ve burada A.P.O. ismiyle yabancı bir grupla birlikte ilk kayıtlarını yapan Eypio, ilk albümünü ise 2005 yılında çıkarttı!

2002 yılında Hollanda'ya giden ve burada A.P.O. ismiyle yabancı bir grupla birlikte ilk kayıtlarını yapan Eypio, ilk albümünü ise 2005 yılında çıkarttı!

Gerçek ismi Abdurrahim Akça olan ünlü rapçi, mahlasını 2012 yılında Eypio olarak değiştirdi. Ve 2015 yılında 'Günah Benim' single parçasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Gerçek ismi Abdurrahim Akça olan ünlü rapçi, mahlasını 2012 yılında Eypio olarak değiştirdi. Ve 2015 yılında 'Günah Benim' single parçasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen ve şarkılarıyla sevilen ünlü rapçi Sibel Arna'nın programına konuk oldu.

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen ve şarkılarıyla sevilen ünlü rapçi Sibel Arna'nın programına konuk oldu.

'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programının 36. bölümüne konuk olan Eypio, samimi itiraflarda bulunduğu programda ünlü isimlerle yaptığı düetler hakkında konuştu.

'Şarkılar Bizi Söyler' programının yılbaşı özel bölümünde Sibel Can ve Kibariye ile yaptığı düetlerden sonra Zara ile düet yapan Eypio, albüm açıklamasında bulundu.

'Şarkılar Bizi Söyler' programının yılbaşı özel bölümünde Sibel Can ve Kibariye ile yaptığı düetlerden sonra Zara ile düet yapan Eypio, albüm açıklamasında bulundu.

Sibel Can, Kibariye şimdi de Zara diyen Sibel Arna'ya "Sonra Yıldız Tilbe'yle, ondan sonra olursa Ebru Gündeş'le düet yapmak istiyorum ve onların hepsini albüm yapmak istiyorum." dedi.

Sibel Can, Kibariye şimdi de Zara diyen Sibel Arna'ya "Sonra Yıldız Tilbe'yle, ondan sonra olursa Ebru Gündeş'le düet yapmak istiyorum ve onların hepsini albüm yapmak istiyorum." dedi.

Ünlü rapçi bu sözleriyle hayranlarına büyük bir heyecan yaşattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Albümün adı da "Çilenin Sultanları" olacak!

Albümün adı da "Çilenin Sultanları" olacak!

Arna, 'Seda Sayan da lazım oraya' deyince konu Teoman'a kadar geldi.

Arna, 'Seda Sayan da lazım oraya' deyince konu Teoman'a kadar geldi.

Eypio Seda Sayan'ı 'Çilenin Sultanları'nın arasına almadı. 'Ama o çorap kadını' diyerek izleyenleri bir hayli güldürdü.

Bunun üzerine sunucu Sibel Arna'nın aklına bir isim daha geldi: Teoman!

Bunun üzerine sunucu Sibel Arna'nın aklına bir isim daha geldi: Teoman!

Eypio, Teoman ile birlikte doğum gününü kutladığı anları hatırlattı. Teoman'ın onu kırmayarak doğum gününe özel 'Bugün benim doğum günüm' şarkısını söylediğini ifade eden Eypio, aslında 'Şarkıyı bana söyletti' itirafında bulundu.

Konuşma arasında 'Sonbahara bir şeyler yapalım.' dedi ifadelerini sıkıştıran Eypio, bu haberle Teoman'ın hayranlarını da heyecanlandırdı.

Peki sizce "Çilenin Sultanları+1" yani Teoman'la bu albüm nasıl olur?

Peki sizce "Çilenin Sultanları+1" yani Teoman'la bu albüm nasıl olur?

Sibel Arna'nın önerisiyle ortaya çıkan 'Çilenin Sultanları+1' fikrinde, Teoman teknik direktöre benzetildi. 

Siz bu albüm fikri hakkında ne düşüyorsunuz? Sahiden albümün adı 'Çilenin Sultanları' olsa nasıl olurdu?

İşte, Eypio ile Teoman'ın 'Bugün Benim Doğum Günüm' şarkısını söylediği o anlar...

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın