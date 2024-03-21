Sibel Can'la Başlayan Düet Serisine Zara ile Devam Eden Eypio'dan 'Çilenin Sultanları' Albümü!
Sibel Can'la Başlayan Düet Serisine Zara ile Devam Eden Eypio'dan 'Çilenin Sultanları' Albümü!
Rapçi Eypio, ünlü isimlerle yaptığı düetleri bir araya getireceği albüm hakkında konuştu! Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk olan Eypio'nun samimi itirafları ve 'Çizgimi bozmuyorum çünkü başka çizgi bilmiyorum!' yorumu dikkat çekti!
İşte, detaylar...
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2002 yılında Hollanda'ya giden ve burada A.P.O. ismiyle yabancı bir grupla birlikte ilk kayıtlarını yapan Eypio, ilk albümünü ise 2005 yılında çıkarttı!
Gerçek ismi Abdurrahim Akça olan ünlü rapçi, mahlasını 2012 yılında Eypio olarak değiştirdi. Ve 2015 yılında 'Günah Benim' single parçasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Sosyal medyada sık sık gündeme gelen ve şarkılarıyla sevilen ünlü rapçi Sibel Arna'nın programına konuk oldu.
'Şarkılar Bizi Söyler' programının yılbaşı özel bölümünde Sibel Can ve Kibariye ile yaptığı düetlerden sonra Zara ile düet yapan Eypio, albüm açıklamasında bulundu.
Sibel Can, Kibariye şimdi de Zara diyen Sibel Arna'ya "Sonra Yıldız Tilbe'yle, ondan sonra olursa Ebru Gündeş'le düet yapmak istiyorum ve onların hepsini albüm yapmak istiyorum." dedi.
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Albümün adı da "Çilenin Sultanları" olacak!
Arna, 'Seda Sayan da lazım oraya' deyince konu Teoman'a kadar geldi.
Bunun üzerine sunucu Sibel Arna'nın aklına bir isim daha geldi: Teoman!
Peki sizce "Çilenin Sultanları+1" yani Teoman'la bu albüm nasıl olur?
İşte, Eypio ile Teoman'ın 'Bugün Benim Doğum Günüm' şarkısını söylediği o anlar...
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