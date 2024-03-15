Görüş Bildir
Haberler
Video
Zeynep Bastık’ın Söylediği ‘Lan’ Şarkısını Yapay Zeka Söz ve Müzik Sahibi Mabel Matiz’e Okutunca Beğeni Yağdı

Zeynep Bastık’ın Söylediği ‘Lan’ Şarkısını Yapay Zeka Söz ve Müzik Sahibi Mabel Matiz’e Okutunca Beğeni Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 12:02

İçerik Devam Ediyor

Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri özellikle sesi dönüştürebilmesiyle neler neler yapıldığını gördük. Şimdilerdeyse Zeynep Bastık’ın birkaç gün önce yayınlanan ‘Lan’ adlı şarkısını Mabel Matiz’den duymamızı sağladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Zeynep Bastık’ın yorumu, Mabel Matiz’in söz ve müziğiyle buluşunca ‘Lan’ yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede çokça ilgi gördü.

Zeynep Bastık’ın yorumu, Mabel Matiz’in söz ve müziğiyle buluşunca ‘Lan’ yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede çokça ilgi gördü.

Ancak söz ve müziğin Mabel Matiz’e ait olduğunu duyanlar bu şarkıyı bir de Mabel’den dinlesek ne iyi olurdu demeden edemedi.

Ancak söz ve müziğin Mabel Matiz’e ait olduğunu duyanlar bu şarkıyı bir de Mabel’den dinlesek ne iyi olurdu demeden edemedi.

Hal böyle olunca araya yapay zeka girdi ve şarkıyı Mabel Matiz’e okuttu.

Hal böyle olunca araya yapay zeka girdi ve şarkıyı Mabel Matiz’e okuttu.

Ortaya çıkan mükemmel sonuç karşısında ise izleyiciler yorumlarda buluşarak tam tahmin ettikleri gibi olduğunu dile getirdi.

Ortaya çıkan mükemmel sonuç karşısında ise izleyiciler yorumlarda buluşarak tam tahmin ettikleri gibi olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve gelen yorumlar.👇

Ve gelen yorumlar.👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
x.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tiki miki

Bu çocuğun sesi yorumu sözleri gerçekten insanın ruhuna işliyor.