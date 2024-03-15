Zeynep Bastık’ın Söylediği ‘Lan’ Şarkısını Yapay Zeka Söz ve Müzik Sahibi Mabel Matiz’e Okutunca Beğeni Yağdı

Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri özellikle sesi dönüştürebilmesiyle neler neler yapıldığını gördük. Şimdilerdeyse Zeynep Bastık’ın birkaç gün önce yayınlanan ‘Lan’ adlı şarkısını Mabel Matiz’den duymamızı sağladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Zeynep Bastık’ın yorumu, Mabel Matiz’in söz ve müziğiyle buluşunca ‘Lan’ yayınlanmasıyla birlikte kısa sürede çokça ilgi gördü.
Ancak söz ve müziğin Mabel Matiz’e ait olduğunu duyanlar bu şarkıyı bir de Mabel’den dinlesek ne iyi olurdu demeden edemedi.
Hal böyle olunca araya yapay zeka girdi ve şarkıyı Mabel Matiz’e okuttu.
Ortaya çıkan mükemmel sonuç karşısında ise izleyiciler yorumlarda buluşarak tam tahmin ettikleri gibi olduğunu dile getirdi.
İşte detaylar 👇
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Ve gelen yorumlar.👇
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Bu çocuğun sesi yorumu sözleri gerçekten insanın ruhuna işliyor.