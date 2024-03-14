Koro Ekibi Birlikte Otobüse Binince ‘Bu Bayrak’ Şarkısını Söyleyerek Ortama Renk Kattı

@nisa._37 adlı TikTok kullanıcısı genç, arkadaşlarıyla otobüste yaşadığı paha biçilemez anı “Bizim koronun her ortamda kendini belli etmesi” notuyla paylaştı. O anlara izleyicilerden beğeniler ve tebrikler yağdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Gençler başlangıçta hangi şarkıyı söyleyeceklerine karar veremese de Ekrem Şama’nın bestelenerek şarkı haline getirilen ‘Bu Bayrak’ şiirine karar verdiler.
Saz çalan arkadaşlarının ‘Direkt sözden girelim’ demesiyle birlikte hep bir ağızdan döktürmeye başladılar.
Otobüsteki yolculardan gelen alkış destekleriyle özgüvenleri daha da artan koro ekibi ortama adeta renk kattı.
Yorumlarda buluşan izleyiciler de onları cesaretlerinden dolayı tebrik etmelere doyamadı.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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