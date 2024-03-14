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Nihat Hatipoğlu’nun İftar Programına İzleyici Olarak Giden Gençler Detayları Anlattı

Nihat Hatipoğlu’nun İftar Programına İzleyici Olarak Giden Gençler Detayları Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:43

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Her Ramazan seyirciyle buluşan Nihat Hatipoğlu ile İftar adlı program bu Ramazan da kaldığı yerden devam ederek yayına başladı. Bir genç de arkadaşıyla programı izlemeye gittiği anları kaydetti ve paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Okmeydanı’ndan servisle 5. Levent’e geldiklerini anlatan genç, kanalın binasına girdikten sonra programın yapılacağı stüdyoya geçtiklerini söyledi.

Okmeydanı’ndan servisle 5. Levent’e geldiklerini anlatan genç, kanalın binasına girdikten sonra programın yapılacağı stüdyoya geçtiklerini söyledi.

Kendilerine yer seçip oturan gençler beklerken bir yandan da yayın hazırlığı yapılıyordu.

Kendilerine yer seçip oturan gençler beklerken bir yandan da yayın hazırlığı yapılıyordu.

Program bitince Nihat Hatipoğlu’yla fotoğraf çekilenler olduğunu söyleyen genç, vloguna Hatipoğlu’yla çektiği videosunu da ekledi.

Program bitince Nihat Hatipoğlu’yla fotoğraf çekilenler olduğunu söyleyen genç, vloguna Hatipoğlu’yla çektiği videosunu da ekledi.

Video sonunda ise canlı yayın esnasında dua okunurken kameranın ona yaklaşmasıyla birlikte kahkahalarını zor tuttuğunu anlattı.

Video sonunda ise canlı yayın esnasında dua okunurken kameranın ona yaklaşmasıyla birlikte kahkahalarını zor tuttuğunu anlattı.

Videonun izleyicileri ise yorumlarda buluştu ve program için izleyicilerin ajanslardan çağrılmasıyla ilgili düşüncelerini belirtti.

Videonun izleyicileri ise yorumlarda buluştu ve program için izleyicilerin ajanslardan çağrılmasıyla ilgili düşüncelerini belirtti.
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İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Nihat Hatipoğlu da tiktok filtresinden nasibini almış :D