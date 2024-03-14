Köyde Bir Gününü Vloglayan Genç Kadın İzleyenlerin İçini Isıtan Görüntüler Paylaştı

Köyde ailesiyle yaşayan bir genç kadın bir gününün nasıl geçtiğini kayda aldı. Sosyal medyada paylaşmasıyla da etkileşimler yağdı, gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kayda Toros marka arabalarının kendi kendine kaza yaptığını söylerek başlayan genç kadının paylaşımından adeta huzur akıyordu.
Arabalarından bahsettikten sonra annesiyle birlikte hayvanlarını beslemeye giden genç kadın, Alişan adlı büyükbaşının selamlarını iletti.
Eve geçtiklerinde ise arabada beklediği sırada ekranda gördüğünüz tatlı mı tatlı Kuzucuk’un kendisini aradığını söyledi.
‘Kuzu kuzu’ diye seslendikten sonra koşa koşa genç kadının yanına giden Kuzucuk’un ona olan saf sevgisi ise ekrana böyle yansıdı.
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Gelen tepkiler ise bu yönde. 👇
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