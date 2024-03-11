Pilava Kaşık Dikerek Ailesinin Verdiği Sevinçli Tepkiyi Paylaşan Genç Bilmeyenlerin Kafasını Karıştırdı

Eski zamanlarda gençler ailelerine evlenmek istediğini anlatmak için belli başlı şeyler yaparlardı. Bunlardan biri de pilava kaşığı dik bir şekilde batırmaktı. Şimdilerde bunu yaparak ailesinin tepkisini paylaşan genç viral oldu, gelin detaylara birlikte bakalım.