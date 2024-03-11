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Pilava Kaşık Dikerek Ailesinin Verdiği Sevinçli Tepkiyi Paylaşan Genç Bilmeyenlerin Kafasını Karıştırdı

Pilava Kaşık Dikerek Ailesinin Verdiği Sevinçli Tepkiyi Paylaşan Genç Bilmeyenlerin Kafasını Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 14:25

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Eski zamanlarda gençler ailelerine evlenmek istediğini anlatmak için belli başlı şeyler yaparlardı. Bunlardan biri de pilava kaşığı dik bir şekilde batırmaktı. Şimdilerde bunu yaparak ailesinin tepkisini paylaşan genç viral oldu, gelin detaylara birlikte bakalım.

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Türk kültürünün kendine has ne kadar çok adet barındırdığını bilirsiniz. Eski zamanlarda bu adetler daha yaygın şekilde kullanılıyor olsa da hala akıllarda.

Türk kültürünün kendine has ne kadar çok adet barındırdığını bilirsiniz. Eski zamanlarda bu adetler daha yaygın şekilde kullanılıyor olsa da hala akıllarda.

Bu adetlerden biri olan pilava kaşık batırmak ise aileye olan saygıdan doğrudan evlilik isteğinin söylenememesi ve gençlerin bu isteğini belirtme şekliydi.

Bu adetlerden biri olan pilava kaşık batırmak ise aileye olan saygıdan doğrudan evlilik isteğinin söylenememesi ve gençlerin bu isteğini belirtme şekliydi.

Bir genç de bunu yaparak “Ailemin tepkisini görmek için pilava kaşık batırdım.” notuyla o anları paylaştı.

Bir genç de bunu yaparak “Ailemin tepkisini görmek için pilava kaşık batırdım.” notuyla o anları paylaştı.

İzleyicilerden bazıları da bu adeti bilmediği için ailesinin neden sevindiğine anlam veremedi.

İzleyicilerden bazıları da bu adeti bilmediği için ailesinin neden sevindiğine anlam veremedi.

İşte detaylar 👇

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