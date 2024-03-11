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Bir Vatandaşın Sokak Röportajında “Hiç Aldattınız mı” Sorusuna Verdiği Yanıtlar Sosyal Medyada Tepki Topladı

Bir Vatandaşın Sokak Röportajında “Hiç Aldattınız mı” Sorusuna Verdiği Yanıtlar Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 12:15

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@kocaeli.gundem adlı Instagram sayfasının mikrofonlarına konuşan bir adam “Hiç aldattınız mı?” sorusu sorulunca yakın zamanda yaşadığı bir olayı anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Soru gelince afallayan adam önce şaşkınlıkla “Kimi” diye sordu. Ardındansa “Evet, aldattım.” dedi.

Soru gelince afallayan adam önce şaşkınlıkla “Kimi” diye sordu. Ardındansa “Evet, aldattım.” dedi.

Sebebi sorulunca ise “Bakmıyordu, çocuklarla ilgileniyordu.” diyerek bunu ilgisiz kaldığından dolayı yaptığını dile getirdi.

Sebebi sorulunca ise “Bakmıyordu, çocuklarla ilgileniyordu.” diyerek bunu ilgisiz kaldığından dolayı yaptığını dile getirdi.

Sorular üzerine aldattığı kişinin şu anki eşi olduğunu söyledi ve aldatmak için birlikte olduğu kadının ise tek derdinin para olduğunu anladığını ekledi.

Sorular üzerine aldattığı kişinin şu anki eşi olduğunu söyledi ve aldatmak için birlikte olduğu kadının ise tek derdinin para olduğunu anladığını ekledi.

“1 milyonu geçkin para verdim.” diyen adama izleyicilerden “Bunca parayı kendi eşine harcamaz.” şeklinde yorumlar geldi.

“1 milyonu geçkin para verdim.” diyen adama izleyicilerden “Bunca parayı kendi eşine harcamaz.” şeklinde yorumlar geldi.

Röportajın devamında “Eşimden özür diledim (…) kadıncağız Anadolu kadını kabul etti.” demesi üzerine ise izleyiciler adeta açtı ağzı yumdu gözünü.

Röportajın devamında “Eşimden özür diledim (…) kadıncağız Anadolu kadını kabul etti.” demesi üzerine ise izleyiciler adeta açtı ağzı yumdu gözünü.

Kaynak: @kocaeli.gundem

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İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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