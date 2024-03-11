Bir Vatandaşın Sokak Röportajında “Hiç Aldattınız mı” Sorusuna Verdiği Yanıtlar Sosyal Medyada Tepki Topladı

MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç'ın Yürümekte Zorlandığı Anlar Sevenlerini Endişelendirdi

İngilizce Dersinde Bir Öğrenci "Messy" Kelimesini "Messi" Anlayınca Ortaya Güldüren Bir Diyalog Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya Bu Sefer de İmamoğlu ve Kurum'u Ringe Çıkardı