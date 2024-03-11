Bir Vatandaşın Sokak Röportajında “Hiç Aldattınız mı” Sorusuna Verdiği Yanıtlar Sosyal Medyada Tepki Topladı

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Soru gelince afallayan adam önce şaşkınlıkla “Kimi” diye sordu. Ardındansa “Evet, aldattım.” dedi.
Sebebi sorulunca ise “Bakmıyordu, çocuklarla ilgileniyordu.” diyerek bunu ilgisiz kaldığından dolayı yaptığını dile getirdi.
Sorular üzerine aldattığı kişinin şu anki eşi olduğunu söyledi ve aldatmak için birlikte olduğu kadının ise tek derdinin para olduğunu anladığını ekledi.
“1 milyonu geçkin para verdim.” diyen adama izleyicilerden “Bunca parayı kendi eşine harcamaz.” şeklinde yorumlar geldi.
Röportajın devamında “Eşimden özür diledim (…) kadıncağız Anadolu kadını kabul etti.” demesi üzerine ise izleyiciler adeta açtı ağzı yumdu gözünü.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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