Makyaj Tarzının 100 Yıl İçerisindeki Değişimi Sizi Güzel Bir Zaman Yolculuğuna Çıkaracak

İçerik üreticisi bir kadın 1920’den 2020’ye kadar olan 100 yıllık dönemi esas alarak makyaj tarzının yaşadığı değişimi izleyicilerle paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Her 10 yılda bir olacak şekilde yıllardan örnek veren kadın ilk olarak 1920 ile başladı.
Yıllar içerisindeki değişim ise adeta bir film şeridi gibi gözler önünden geçince izleyiciler etkilenmeden edemedi.
Ve aslında yıllar geçse de kimi makyaj trendlerinin hala sevilerek tercih edildiği görüldü.
Özellikle de 2000’lerin başı son zamanların revaçta olan tarzlarından.
Peki ya sizin en sevdiğiniz trend hangisiydi? Yorumlarda buluşalım.
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