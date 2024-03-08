Pür Dikkat Portakala ‘Karım’ Yazarak Eşine Veren Adam ‘Mutlu Etmek Bu Kadar Basit’ Dedirtti

@seromsuu adlı TikTok kullanıcısı eşiyle oturdukları bir akşam yaşanan spontane ama onun için dünyalar tatlısı olan bir anı paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Eşinin köşede sessiz sessiz bir işle uğraştığını fark etmesiyle kaydı açan kadın ne yaptığını sormaya başladı.
Eşi belli etmemeye çalışsa da portakala bir şeyler yazdığı anlaşılıyordu.
Bitirdikten sonra şaheserini eşine gösterdi. Portakalın üstüne ‘karım’ yazmıştı.
Genç kadının çok hoşuna giden bu tatlı an için izleyiciler de yorumlarda buluştu ve ikiliye övgüler yağdırdı.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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