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Ailesi Çanta Hediye Alınca Bir Anda Dünyanın En Mutlu Çocuğu Olan Tatlı Kızın Tepkilerine Bayılacaksınız

Ailesi Çanta Hediye Alınca Bir Anda Dünyanın En Mutlu Çocuğu Olan Tatlı Kızın Tepkilerine Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 20:20

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Kadınların 7’sinde neyse 70’inde de aynı olduğunu düşünenleri destekleyecek tatlı mı tatlı bir video sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Videoda dünyalar tatlısı bir bebeğin ailesinin aldığı hediyeye verdiği tepki yer alıyordu.

Videoda dünyalar tatlısı bir bebeğin ailesinin aldığı hediyeye verdiği tepki yer alıyordu.

Tatlı bebek hediye paketinin içinden çanta çıktığını görünce öylesine mutlu oldu ki koşa koşa aynaya bakmaya gitti.

Tatlı bebek hediye paketinin içinden çanta çıktığını görünce öylesine mutlu oldu ki koşa koşa aynaya bakmaya gitti.

Sanki ilk çantası değil de sürekli çanta kullanıyormuşçasına koluna takan tatlı bebek izleyenlerin içini ısıttı.

Sanki ilk çantası değil de sürekli çanta kullanıyormuşçasına koluna takan tatlı bebek izleyenlerin içini ısıttı.

Yorumlarda buluşanlar kadınlara bu özelliğin doğuştan geldiğine dair düşüncelerini belirtti.

Yorumlarda buluşanlar kadınlara bu özelliğin doğuştan geldiğine dair düşüncelerini belirtti.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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