Kar Yağarken Kendinden Büyük Şemsiyeyi Tutmaya Çalışan Bebeğin Tatlı Anları İçinizi Isıtacak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Kar yağarken babasının şemsiyeyi kendisine vermesiyle başlayan komik ve tatlı anlara beğeniler yağdı.
Minik bebek kendinden büyük şemsiyeyi tutmaya çalışırken çok çaba gösterse de pes etti.
Ve telaşlı bir ifadeyle babasına ‘Baba yapamıyom’ dedi.
Babası ise kızının çabası karşısında çok eğleniyordu. İzleyicilerin de o anları izlerken yüzlerinde tebessüm oluşmaması imkansızdı.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda