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Kar Yağarken Kendinden Büyük Şemsiyeyi Tutmaya Çalışan Bebeğin Tatlı Anları İçinizi Isıtacak

Kar Yağarken Kendinden Büyük Şemsiyeyi Tutmaya Çalışan Bebeğin Tatlı Anları İçinizi Isıtacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 19:31

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@mustafademiraccount adlı TikTok kullanıcısının tatlı bebeğiyle yaptığı paylaşım kısa sürede viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kar yağarken babasının şemsiyeyi kendisine vermesiyle başlayan komik ve tatlı anlara beğeniler yağdı.

Kar yağarken babasının şemsiyeyi kendisine vermesiyle başlayan komik ve tatlı anlara beğeniler yağdı.

Minik bebek kendinden büyük şemsiyeyi tutmaya çalışırken çok çaba gösterse de pes etti.

Minik bebek kendinden büyük şemsiyeyi tutmaya çalışırken çok çaba gösterse de pes etti.

Ve telaşlı bir ifadeyle babasına ‘Baba yapamıyom’ dedi.

Ve telaşlı bir ifadeyle babasına ‘Baba yapamıyom’ dedi.

Babası ise kızının çabası karşısında çok eğleniyordu. İzleyicilerin de o anları izlerken yüzlerinde tebessüm oluşmaması imkansızdı.

Babası ise kızının çabası karşısında çok eğleniyordu. İzleyicilerin de o anları izlerken yüzlerinde tebessüm oluşmaması imkansızdı.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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