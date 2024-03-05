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Mutluluğun Bulaşıcı Olduğunun Kanıtı Olan Sosyal Deneyi İzlerken Sizler de Tebessüm Edeceksiniz

Mutluluğun Bulaşıcı Olduğunun Kanıtı Olan Sosyal Deneyi İzlerken Sizler de Tebessüm Edeceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 22:09

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@birumutben adlı hesabından TikTok’ta sosyal deney ve sokak röportajları tarzında içerikler üreten genç adam son videosuyla beğeniler kazandı. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Mardin’de çektiği videosunu ‘Mutluluk bulaşıcıdır’ notuyla yayınlayan içerik üreticisi vatandaşlara çikolata vererek tepkilerini ölçtü.

Mardin’de çektiği videosunu ‘Mutluluk bulaşıcıdır’ notuyla yayınlayan içerik üreticisi vatandaşlara çikolata vererek tepkilerini ölçtü.

Önce yumruk halinde tokalaşmak için elini uzatan genç, karşılık alınca ise elini açıyordu.

Önce yumruk halinde tokalaşmak için elini uzatan genç, karşılık alınca ise elini açıyordu.

Çikolatayı görenlerin yüzlerinde oluşan tebessüm ise videosuna yazdığı ‘Mutluluk bulaşıcıdır’ başlığının kanıtı niteliğindeydi.

Çikolatayı görenlerin yüzlerinde oluşan tebessüm ise videosuna yazdığı ‘Mutluluk bulaşıcıdır’ başlığının kanıtı niteliğindeydi.

İzleyenler de en az videodakiler kadar tebessüm ederek mutlu etmenin aslında çok da zor olmadığını dile getirdiler.

İzleyenler de en az videodakiler kadar tebessüm ederek mutlu etmenin aslında çok da zor olmadığını dile getirdiler.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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