Mutluluğun Bulaşıcı Olduğunun Kanıtı Olan Sosyal Deneyi İzlerken Sizler de Tebessüm Edeceksiniz

@birumutben adlı hesabından TikTok’ta sosyal deney ve sokak röportajları tarzında içerikler üreten genç adam son videosuyla beğeniler kazandı. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mardin’de çektiği videosunu ‘Mutluluk bulaşıcıdır’ notuyla yayınlayan içerik üreticisi vatandaşlara çikolata vererek tepkilerini ölçtü.
Önce yumruk halinde tokalaşmak için elini uzatan genç, karşılık alınca ise elini açıyordu.
Çikolatayı görenlerin yüzlerinde oluşan tebessüm ise videosuna yazdığı ‘Mutluluk bulaşıcıdır’ başlığının kanıtı niteliğindeydi.
İzleyenler de en az videodakiler kadar tebessüm ederek mutlu etmenin aslında çok da zor olmadığını dile getirdiler.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda