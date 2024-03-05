“Benim Yaşadığım Yerde Köpek Yaşamaz” Diyerek İsyan Eden Vatandaş Cumhurbaşkanına Seslendi

‘Sakarya’da sokağın sesi’ olmak adına röportajlar yapan Sokak 54 mikrofonlarına konuşan bir kadın yaşadığı zorlukları dile getirirken çevresinin onu suçladığını anlattı. Anlattıklarıyla ise kısa sürede sosyal medyada gündem olarak tepkiler aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Millet beni azarlıyor, Allah belanı versin senin yüzünden diyorlar.” şeklinde kendini açıklamaya başlayan kadın çevresinin ona “Sen bunu başımıza getirdin.” dediğini söyledi.
Ve söylemleri “Doğru, ben getirdim.” diyerek kabul etti ancak böyle olacağını tahmin edemediğini dile getirerek isyana başladı.
Cumhurbaşkanına hakaret etmek istemediğini ve saygılarını sunduğunu ifade ettikten sonra yaşadıkları yerde köpeğin dahi yaşamayacağını anlattı.
Eşinin asgari ücret aldığını ve oğluna baktığını bu sebeple de geçinemediklerini söyledi. Ardından ise buna bir çare bulunması istedi.
İşte detaylar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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Bu iti barınağa kapayın.. Reis duy sesimi ..
Tehlikelidir ısırabilir 😄
Keşke seni ordan çıkarıp orayı da kedilere köpeklere verseler de o dilsiz canlılar yağmurda karda açıkta kalmasalar, bizim bu rezilliğimizden onlar değil siz... Devamını Gör
Su veren itfaiyenin hortumunu s*keyim. Gençliğimizi, umudumuzu, yaşama sevincimizi elimizden çalanlara zerre kadar acımam yok. Daha beter olursun umarım.