“Benim Yaşadığım Yerde Köpek Yaşamaz” Diyerek İsyan Eden Vatandaş Cumhurbaşkanına Seslendi

‘Sakarya’da sokağın sesi’ olmak adına röportajlar yapan Sokak 54 mikrofonlarına konuşan bir kadın yaşadığı zorlukları dile getirirken çevresinin onu suçladığını anlattı. Anlattıklarıyla ise kısa sürede sosyal medyada gündem olarak tepkiler aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.