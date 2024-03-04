Spora Gittiğinde Makyajından Kıyafetine Kadar Yargılandığını İddia Eden Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

@aleynabeyazgull adlı TikTok kullanıcısı spor salonunda aldığı eleştirilere dair bir video paylaştı. Ancak paylaşımıyla birlikte sosyal medya ikiye bölündü. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Beyazgül, spor salonuna gittiğinde aldığı eleştirileri sıralamaya makyajına gelen yorumlardan başladı.
İnsanlardan ‘bu makyajla podyuma mı çıkıyor’ tarzında yorumlar aldığını iddia etti.
Ardından ise kıyafetlerinin de eleştirildiğini, ‘bu nasıl giyinmek kesin ilgi istiyor’ dendiğini söyledi.
Bu gibi birkaç eleştiri daha ekleyen genç kadına ise spor salonlarında herkesin kendi halinde takıldığına, böyle şeyler yaşanmadığına dair yorumlar geldi.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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