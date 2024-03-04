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Regl Süresince Yaşadığı Mod Düşüklüğünü Hesaplayan Kadın Bir Ayda İyi Hissetiği 7 Günü Olduğu Sonucuna Vardı

Regl Süresince Yaşadığı Mod Düşüklüğünü Hesaplayan Kadın Bir Ayda İyi Hissetiği 7 Günü Olduğu Sonucuna Vardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:33

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@rurusama9 adlı içerik üreticisi kimi kadınlar için çok doğru bir tespitte bulundu. Regl döneminin 7 gün olduğunu hesaplamakla başlayan kadın vardığı sonuçla hüsrana uğradı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Regl dönemini bir hafta olarak hesaplayan kadın geriye iyi hissettiği 21 günü olması gerektiğini söyledi.

Regl dönemini bir hafta olarak hesaplayan kadın geriye iyi hissettiği 21 günü olması gerektiğini söyledi.

Ancak regl haftası gelmeden önceki bir haftada da kendini iyi hissetmediğini dile getirdi.

Ancak regl haftası gelmeden önceki bir haftada da kendini iyi hissetmediğini dile getirdi.

Kimi kadınlar bu süreci hafif geçirse de kimileri içerik üreticisinin söylediği gibi önceki haftasında da kendini iyi hissedemeyebiliyor.

Kimi kadınlar bu süreci hafif geçirse de kimileri içerik üreticisinin söylediği gibi önceki haftasında da kendini iyi hissedemeyebiliyor.

Genç kadın bunlara ek olarak regl haftası bittikten sonra kendine gelebilmek için bir haftaya daha ihtiyacı olduğunu anlattı.

Genç kadın bunlara ek olarak regl haftası bittikten sonra kendine gelebilmek için bir haftaya daha ihtiyacı olduğunu anlattı.

Sonuç olarak ise kendini tam anlamıyla iyi hissettiği yalnızca 7 günü kaldığını söyleyerek modunun daha da düştüğünü ifade etti.

Sonuç olarak ise kendini tam anlamıyla iyi hissettiği yalnızca 7 günü kaldığını söyleyerek modunun daha da düştüğünü ifade etti.
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