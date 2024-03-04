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“Ben Kız Babasıyım” Diyerek TikTok Akımına Katılan Baba İzleyen Herkesten Beğeni Topladı

“Ben Kız Babasıyım” Diyerek TikTok Akımına Katılan Baba İzleyen Herkesten Beğeni Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 11:39

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@zeynepesensoy adlı TikTok fenomeni geçtiğimiz haftalarda gündem olan bir akıma babasıyla katıldı. Akımı biraz hatırlatacak olursak, içerik üreticilerinin kim olduklarını ve bunun getirisi olan özeliklerini sıraladıkları videolar diyebiliriz. Gelin şimdi de bir kız babası olmanın getirilerine birlikte bakalım.

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“Ben kız babasıyım” diye cümleye başlayan adam ilk olarak yulaf sütünün ne olduğunu bildiğini söyledi.

“Ben kız babasıyım” diye cümleye başlayan adam ilk olarak yulaf sütünün ne olduğunu bildiğini söyledi.

Ardından ise eve gelen kargoların asla kendine ait olmadığına ve kız babası olmanın özel şoförlük olduğuna da değindi.

Ardından ise eve gelen kargoların asla kendine ait olmadığına ve kız babası olmanın özel şoförlük olduğuna da değindi.

Sempatisiyle beğeni kazanan adam sıraladıklarında nokta atışı tespitler yapmıştı.

Sempatisiyle beğeni kazanan adam sıraladıklarında nokta atışı tespitler yapmıştı.

İzleyeciler ise içerik üreticisinin böyle tatlı bir babası olduğu için çok şanslı olduğuna dair yorumlar yaptı.

İzleyeciler ise içerik üreticisinin böyle tatlı bir babası olduğu için çok şanslı olduğuna dair yorumlar yaptı.

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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