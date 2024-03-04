“Ben Kız Babasıyım” Diyerek TikTok Akımına Katılan Baba İzleyen Herkesten Beğeni Topladı

@zeynepesensoy adlı TikTok fenomeni geçtiğimiz haftalarda gündem olan bir akıma babasıyla katıldı. Akımı biraz hatırlatacak olursak, içerik üreticilerinin kim olduklarını ve bunun getirisi olan özeliklerini sıraladıkları videolar diyebiliriz. Gelin şimdi de bir kız babası olmanın getirilerine birlikte bakalım.