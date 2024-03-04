Apartman Boşluğuna Düşen Kediyi Evlerinin Duvarını Kırarak Kurtaran Koca Yürekli Ev Sahipleri

Yabancı bir ülkede yaşanan olayda ev sahipleri bir süredir evlerinde miyavlama sesleri duyuyor ancak nereden geldiğini çözemiyorlardı. Sonrasında ise kedinin nerede olduğunu tespit edip kurtarma çalışmalarına başladılar. Gelin detaylara birlikte bakalım.