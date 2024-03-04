Apartman Boşluğuna Düşen Kediyi Evlerinin Duvarını Kırarak Kurtaran Koca Yürekli Ev Sahipleri

Yabancı bir ülkede yaşanan olayda ev sahipleri bir süredir evlerinde miyavlama sesleri duyuyor ancak nereden geldiğini çözemiyorlardı. Sonrasında ise kedinin nerede olduğunu tespit edip kurtarma çalışmalarına başladılar. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir sokak kedisi bahsi geçen evin tavan arasına çıkıp ardından ise oradaki boşluktan düşerek dolaplarının ve yemek odalarının arasına sıkıştı.
İlk başta duvardan gelen seslerin kemirgenlere ait olduğunu düşünen ev sahipleri ilgili birimi aramış ancak kemirgene dair bir sonuç bulamamışlardı.
Ardından ise miyavlama sesleri doğrultusunda duvarlarına bir kedi sıkıştığını anladılar. En az bir gecedir kedinin orada olduğunu biliyorlardı.
Ve kediyi kurtarmak için önce zor da olsa yerini tespit edip ardından ise dolaplarındaki alçıpanı kırdılar. Kedi ise tam orada kıvrılmış bir şekilde sıkışmış vaziyetteydi.
İşte o anlar 👇
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İlk karşılaşmada kedinin onlara tısladığını ancak yorgun düştüğü için onlara karşılık verebilecek güçte olmadığını söylediler.
Yapılan kontrollerden ve kedi bir süre dinlenip kendine geldikten sonra ise mahallelerine yeniden bıraktıklarını dile getirdiler.
Kuyruğu olmadığı için mahalleli tarafından Sin Cola denilen tatlı kedi ise şu an mutlu hayatına kaldığı yerden devam ediyor.👇
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