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Sevgili Kiraladığını İddia Eden Adam Bu Sefer Akşam Paketini Denediği Anları Paylaştı

Sevgili Kiraladığını İddia Eden Adam Bu Sefer Akşam Paketini Denediği Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 16:20

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@adem.yildirim7 adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaşımlar yapan adam, 14 Şubat’ta sevgili kiraladığı videosuyla viral olmuştu. Şimdiyse aynı kişiyle akşam paketi için buluştuğu anları kaydetti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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14 Şubat’taki paylaşımında yalnızca bir şeyler içmek ve elini tutmak için sevgili kiraladığını, akşam yemeği yemek için ücretin fazla geldiğini söylemişti.

14 Şubat’taki paylaşımında yalnızca bir şeyler içmek ve elini tutmak için sevgili kiraladığını, akşam yemeği yemek için ücretin fazla geldiğini söylemişti.

Detaylar için 👇

Şimdiyse akşam yemeği dahil olan paketi alan adam yeniden aynı kadınla bir buluşma ayarladı.

Şimdiyse akşam yemeği dahil olan paketi alan adam yeniden aynı kadınla bir buluşma ayarladı.

Satın aldığı pakete akşam yemeğinin, el tutmanın, sarılmanın, samimi söylemlerin dahil olduğunu söyledi. Bunlara ek olarak tatlı bir gerginlik yaşanması için pakete tartışma da eklettiğini dile getirdi.

Satın aldığı pakete akşam yemeğinin, el tutmanın, sarılmanın, samimi söylemlerin dahil olduğunu söyledi. Bunlara ek olarak tatlı bir gerginlik yaşanması için pakete tartışma da eklettiğini dile getirdi.

Kiraladığını iddia ettiği sevgilisi gelince onu ‘aşkım’ diyerek ve sarılarak karşılayan adama kadın iki kez sarılınca adam şaşırdı ve anlaşmada tek sarılma olduğunu söyledi.

Kiraladığını iddia ettiği sevgilisi gelince onu ‘aşkım’ diyerek ve sarılarak karşılayan adama kadın iki kez sarılınca adam şaşırdı ve anlaşmada tek sarılma olduğunu söyledi.

Video sonunda da her şeyden memnun kaldığını ve kadına bahşiş vermek istediğini söyledi.

Video sonunda da her şeyden memnun kaldığını ve kadına bahşiş vermek istediğini söyledi.
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İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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