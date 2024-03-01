Otobüste Yaşadığı Kan Dondurucu Taciz Karşısında Sesini Duyurmak İsteyen Genç Kadın

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Okula gitmek için otobüse binen genç kadın, otobüste cam kenarında oturduğunu sonradan binen bir adamın da onun yanına oturduğunu söyledi.
Yolculuk esnasında adam sol elini kendi sol bacağına koymuştu. Ancak dakikalar ilerledikçe eli bacağından aşağı inerek genç kadının bacağına da değiyordu.
O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın rahatsızlığını ifade etmek için başlangıçta bacaklarını hareket ettirse de zaman geçtikten sonra tekrarlandığını ve en son adamın elini direkt kendi bacağında hissettiğini söyledi.
Üstüne bir de kadın bacağının okşandığını görünce hemen “elinizi çeker misiniz” diye sesini yükselttiğini, adama bindiğinden beri aynı şeyi yaptığını söylediğini anlattı.
Adam belli belirsiz bir şekilde özür dileyip sonraki durakta inmişti ancak genç kadın diğer yolculardan kimsenin sesini çıkarmadığını kendisine ne olduğunu dahi sormadıklarını dile getirdi.
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Yaşadığı korku ve siniri bir başkasının yaşamasını istemediği için sesini duyurmak isteyen genç kadın böyle anlarda birlik olmak gerektiğini de hatırlattı.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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