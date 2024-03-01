Görüş Bildir
Haberler
Video
Otobüste Yaşadığı Kan Dondurucu Taciz Karşısında Sesini Duyurmak İsteyen Genç Kadın

Otobüste Yaşadığı Kan Dondurucu Taciz Karşısında Sesini Duyurmak İsteyen Genç Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:45

İçerik Devam Ediyor

Ankara’da yaşayan genç kadın Pursaklar’dan Sıhhıye’ye giderken 440-5 hatlı otobüste yaşadığı tacizi @postmodern adlı Instagram sayfasına anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Okula gitmek için otobüse binen genç kadın, otobüste cam kenarında oturduğunu sonradan binen bir adamın da onun yanına oturduğunu söyledi.

Okula gitmek için otobüse binen genç kadın, otobüste cam kenarında oturduğunu sonradan binen bir adamın da onun yanına oturduğunu söyledi.

Yolculuk esnasında adam sol elini kendi sol bacağına koymuştu. Ancak dakikalar ilerledikçe eli bacağından aşağı inerek genç kadının bacağına da değiyordu.

Yolculuk esnasında adam sol elini kendi sol bacağına koymuştu. Ancak dakikalar ilerledikçe eli bacağından aşağı inerek genç kadının bacağına da değiyordu.

O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın rahatsızlığını ifade etmek için başlangıçta bacaklarını hareket ettirse de zaman geçtikten sonra tekrarlandığını ve en son adamın elini direkt kendi bacağında hissettiğini söyledi.

O anlarda ne yapacağını bilemeyen kadın rahatsızlığını ifade etmek için başlangıçta bacaklarını hareket ettirse de zaman geçtikten sonra tekrarlandığını ve en son adamın elini direkt kendi bacağında hissettiğini söyledi.

Üstüne bir de kadın bacağının okşandığını görünce hemen “elinizi çeker misiniz” diye sesini yükselttiğini, adama bindiğinden beri aynı şeyi yaptığını söylediğini anlattı.

Üstüne bir de kadın bacağının okşandığını görünce hemen “elinizi çeker misiniz” diye sesini yükselttiğini, adama bindiğinden beri aynı şeyi yaptığını söylediğini anlattı.

Adam belli belirsiz bir şekilde özür dileyip sonraki durakta inmişti ancak genç kadın diğer yolculardan kimsenin sesini çıkarmadığını kendisine ne olduğunu dahi sormadıklarını dile getirdi.

Adam belli belirsiz bir şekilde özür dileyip sonraki durakta inmişti ancak genç kadın diğer yolculardan kimsenin sesini çıkarmadığını kendisine ne olduğunu dahi sormadıklarını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşadığı korku ve siniri bir başkasının yaşamasını istemediği için sesini duyurmak isteyen genç kadın böyle anlarda birlik olmak gerektiğini de hatırlattı.

Yaşadığı korku ve siniri bir başkasının yaşamasını istemediği için sesini duyurmak isteyen genç kadın böyle anlarda birlik olmak gerektiğini de hatırlattı.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?