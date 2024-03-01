Otobüste Yaşadığı Kan Dondurucu Taciz Karşısında Sesini Duyurmak İsteyen Genç Kadın

Araba Boyama Tabancası ile Dişlerini Boyayarak Beyazlatan Adam

Alper Gezeravcı'nın "Uzaya Gitmek Hep Hayaliniz miydi?" Sorusuna Verdiği Cevap Uzun Uzun Düşündürecek

Araba Kullanırken Bir Kadına Yol Veren Erkek Arkadaşına Müziği Kısarak Hesap Sordu: 9 Kez 'Ne Alaka?' Dedi