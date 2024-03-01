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Maceraperest Annesiyle Birlikte Doğayı Keşfeden Bebeğin Yaşadıklarına Çok İmreneceksiniz

Maceraperest Annesiyle Birlikte Doğayı Keşfeden Bebeğin Yaşadıklarına Çok İmreneceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 13:34

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Doğa yürüyüşleri hakkında Instagram hesabından içerik üreten @adriannaadventures adlı kadın, çocuğu doğduktan sonra da yürüyüşlerine tam gaz devam ettiğine dair bir paylaşımıyla izleyenleri etkisi altına aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kanada’da yaşayan Adrianna Skori doğa yürüyüşlerine kalbini vermiş maceraperest bir kadın.

Kanada’da yaşayan Adrianna Skori doğa yürüyüşlerine kalbini vermiş maceraperest bir kadın.

Bu paylaşımında da hamile olduğunu öğrendikten sonra çevresinden gelen olumsuz cümlelere yer vererek kulak asmamak gerektiğini anlatıyor.

Bu paylaşımında da hamile olduğunu öğrendikten sonra çevresinden gelen olumsuz cümlelere yer vererek kulak asmamak gerektiğini anlatıyor.

Herkesin ona çocuk doğduktan sonra yürüyüşlere gidemeyeceğini, hayatının eskisi gibi olmayacağını söylediklerini anlatıyor.

Herkesin ona çocuk doğduktan sonra yürüyüşlere gidemeyeceğini, hayatının eskisi gibi olmayacağını söylediklerini anlatıyor.

Ancak tüm bunlara cevabını çocuğuyla birlikte doğayı keşfetmeye devam ettiği içler ısıtan görüntülerle veriyor.

Ancak tüm bunlara cevabını çocuğuyla birlikte doğayı keşfetmeye devam ettiği içler ısıtan görüntülerle veriyor.

İşte detaylar 👇

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