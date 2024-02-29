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TikTok’un ‘Özgüven’ Akımını Uyarlayan Kadının Tespiti İzleyenleri Güldürdü

TikTok’un ‘Özgüven’ Akımını Uyarlayan Kadının Tespiti İzleyenleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 21:05

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Her zaman olduğu gibi bu sıralarda TikTok’ta bir akım keşfetlerde geziyor. Ancak bir içerik üreticisi akımı herkesin yaptığı gibi değil de farklı bir açıdan ele alınca videosuna beğeniler yağdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Biraz akımdan bahsedecek olursak, içerik üreticileri bu akımda bakımdan çıktıktan sonra gelen özgüvenle herkesin reddedilebileceğini anlatıyor.

Biraz akımdan bahsedecek olursak, içerik üreticileri bu akımda bakımdan çıktıktan sonra gelen özgüvenle herkesin reddedilebileceğini anlatıyor.

Detaylar için 👇

@tugbayiilmaaz adlı içerik üreticisi ise ne kadar özgüvenli olunursa olunsun asla reddilemeyecek o kişiyle akıma katıldı.

@tugbayiilmaaz adlı içerik üreticisi ise ne kadar özgüvenli olunursa olunsun asla reddilemeyecek o kişiyle akıma katıldı.

Bahsi geçen kişi kargocuydu. Çok doğru bir tespit yapan içerik üreticisine izleyicileri de hak verdi.

Bahsi geçen kişi kargocuydu. Çok doğru bir tespit yapan içerik üreticisine izleyicileri de hak verdi.

Kargo eve gelmişken şubeye bırakılması ihtimali çok tatsız olduğu için içerik üreticisi hepimiz gibi koşa koşa geliyor olduğunu söyledi.

Kargo eve gelmişken şubeye bırakılması ihtimali çok tatsız olduğu için içerik üreticisi hepimiz gibi koşa koşa geliyor olduğunu söyledi.

İşte o anlar👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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