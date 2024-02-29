TikTok’un ‘Özgüven’ Akımını Uyarlayan Kadının Tespiti İzleyenleri Güldürdü

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Biraz akımdan bahsedecek olursak, içerik üreticileri bu akımda bakımdan çıktıktan sonra gelen özgüvenle herkesin reddedilebileceğini anlatıyor.
@tugbayiilmaaz adlı içerik üreticisi ise ne kadar özgüvenli olunursa olunsun asla reddilemeyecek o kişiyle akıma katıldı.
Bahsi geçen kişi kargocuydu. Çok doğru bir tespit yapan içerik üreticisine izleyicileri de hak verdi.
Kargo eve gelmişken şubeye bırakılması ihtimali çok tatsız olduğu için içerik üreticisi hepimiz gibi koşa koşa geliyor olduğunu söyledi.
İşte o anlar👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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