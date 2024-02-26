Meditasyon ile Geçmiş Yaşamına Giderek III. Murad’ın Eşi Safiye Sultan Olduğunu Öğrendiğini İddia Etti

Son zamanlarda bir meditasyon TikTok’ta popüler hale geldi ve deneyenlerin sayısı günden güne artmakta. Meditasyon geçmiş yaşantımızda kim olduğumuzu öğrenmeyi vadediyor ancak birçok kişi merak etse de kimileri korkudan yapamadıklarını dile getiriyor. Gelin deneyenlerin anlattıklarına birlikte bakalım.