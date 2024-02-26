Meditasyon ile Geçmiş Yaşamına Giderek III. Murad’ın Eşi Safiye Sultan Olduğunu Öğrendiğini İddia Etti

Son zamanlarda bir meditasyon TikTok’ta popüler hale geldi ve deneyenlerin sayısı günden güne artmakta. Meditasyon geçmiş yaşantımızda kim olduğumuzu öğrenmeyi vadediyor ancak birçok kişi merak etse de kimileri korkudan yapamadıklarını dile getiriyor. Gelin deneyenlerin anlattıklarına birlikte bakalım.
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@aberthatsmoi kullanıcı adıyla TikTok hesabından geçmiş yaşamını öğrendiğine dair bir video paylaşan genç kadın kısa sürede çokça ilgi gördü.
YouTube üzerinden bir video ile bunu gerçekleştirdiğini söyleyen kadın, videodaki adımları tek tek uyguladığını ve Moğol olduğunu öğrendiğini anlattı.
İşin ilginç kısmı ise şu anki hayatında doğum lekesi olan yerinde bir ağrı olduğunu ve doktorların çözemediğini dile getirmesiydi.
Çünkü anlattıklarına göre doğum lekesi önceki hayatında öldürüldüğü yeri temsil ediyormuş ve bu meditasyondan sonra ağrısı geçmiş. 👇
Ardından ise bu videoyu izleyen bir başka kullanıcı da meditasyonu yaptığına dair açıklamalı bir paylaşım yaptı.
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@keskinule kullanıcı adlı kadının bu meditasyonu deneme sebebi ise tarihi yapılarda kendini evinde gibi hissetmesine anlam verememesiydi.
O da meditasyondaki adımları yerine getirdiğini ve çıkan sonuçta ise III. Murad’ın eşi Safiye Sultan olduğunu öğrendiğini söyledi.
Sarayda kendisine Safiye Melike diye seslenildiğini anlattı ve şu anki hayatında nereyi gezmiş olursa olsun en çok Topkapı Sarayı’nı sevdiğini söyledi.
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