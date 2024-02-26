Emziğini Gökyüzüne Doğru Uğurlayan Bebeğin O Anları İzleyenleri Duygulandırdı

Bebeklerin emzikleriyle kurduğu bağı bilirsiniz. Kimileri kendiliğinden bu bağı kesse de kimilerinin emziklerinden ayrılması sancılı bir süreç olabiliyor. Muhtemelen bunun önünü kesebilmek için de bir aile tatlı bebeklerinin emziğinden ayrılması için güzel bir yol izledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.