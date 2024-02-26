Emziğini Gökyüzüne Doğru Uğurlayan Bebeğin O Anları İzleyenleri Duygulandırdı

Bebeklerin emzikleriyle kurduğu bağı bilirsiniz. Kimileri kendiliğinden bu bağı kesse de kimilerinin emziklerinden ayrılması sancılı bir süreç olabiliyor. Muhtemelen bunun önünü kesebilmek için de bir aile tatlı bebeklerinin emziğinden ayrılması için güzel bir yol izledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Emziği uçan balonlara bağlayan aile çocuklarının kendini hazır hissedip emziği bırakacağı anı sabırla bekledi.
Tatlı bebek son ana kadar emziğini emmeye devam etse de muhtemelen kurulan düzen ilgisini çekti ve o da olacakları merak ettiği için emziği bıraktı.
Bırakmasıyla birlikte gökyüzüne doğru süzülen emziğin ardından bakakalan tatlı çocuk el sallamayı da ihmal etmedi.
Bu küçük oyun sayesinde tatlı bebeğin emziğinden kolaylıkla ayrıldığı anlar izleyicileri duygulandırmış olsa da bebeği o kadar da etkilememiş görünüyordu.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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