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Yakın Arkadaşını Motive Edebilmek İçin Tavsiyeler Veren Genç Kadının Çabası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yakın Arkadaşını Motive Edebilmek İçin Tavsiyeler Veren Genç Kadının Çabası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 22:40

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@gamzeatac kullanıcı adıyla TikTok hesabından arkadaşıyla bir videosunu paylaşan genç kadın, paylaşımıyla kısa sürede çokça ilgi gördü. Sebebi ise sahip olduğu dostluğuydu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Yakın arkadaşının modunun düşük olduğunu görünce hemen harekete geçen genç kadın adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Yakın arkadaşının modunun düşük olduğunu görünce hemen harekete geçen genç kadın adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Ancak öfkesinin sebebi tamamen arkadaşının iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Ancak öfkesinin sebebi tamamen arkadaşının iyiliğini düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Arkadaşının özgüveninin yerine gelmesi için dil döken kadın, insanın önce kendine değer vermesi gerektiğini söyledi.

Arkadaşının özgüveninin yerine gelmesi için dil döken kadın, insanın önce kendine değer vermesi gerektiğini söyledi.

Ardından ise herkes tarafından sevilmek gibi bir şeyin mümkün olmadığını anlattı.

Ardından ise herkes tarafından sevilmek gibi bir şeyin mümkün olmadığını anlattı.

Söylenenler karşısında ise izleyiciler yorumlarda buluştu ve ders çıkarma konusunda kendileri de can kulağıyla dinlediklerini ifade etti.

Söylenenler karşısında ise izleyiciler yorumlarda buluştu ve ders çıkarma konusunda kendileri de can kulağıyla dinlediklerini ifade etti.
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İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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