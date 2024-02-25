Yakın Arkadaşını Motive Edebilmek İçin Tavsiyeler Veren Genç Kadının Çabası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ekonomi Yorumcusu Ozan Gündoğdu'nun Ekonominin Geleceği ile İlgili Yaptığı Yorum Dikkat Çekti

Eşinin En Köylü Özelliklerini Yıllardır Bu Anı Bekliyormuşçasına Birer Birer Yüzüne Vuran Koca

Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Bir Kadının "Aura Ölçtürme Seansı" Sosyal Medyada Viral Oldu