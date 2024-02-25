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Bir Dudak Nemlendiricisi Hakkında Düşüncelerini Paylaşan Genç Kadın Aldığı Yorumlarla Saf Kötülüğe Ayna Tuttu

Bir Dudak Nemlendiricisi Hakkında Düşüncelerini Paylaşan Genç Kadın Aldığı Yorumlarla Saf Kötülüğe Ayna Tuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 20:32

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vlogsude_ adlı Instagram hesabından bir dudak nemlendiricisinin kolaylıkla açılabilmesinin kendi için önemini dile getiren ‘epidermolizis bülloza’ hastası Sude Naz Yalçın, öylesine yorumlar aldı ki okuyanlar yaşananların gerçekliğini sorguladı.

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Bir TikTok kullanıcısının videosunda denk geldiği dudak nemlendiricisinin tek tuşla açılabildiğini gören Sude Naz Yalçın, normal dudak ürünlerini rahatlıkla açamadığını dile getirdi.

Bir TikTok kullanıcısının videosunda denk geldiği dudak nemlendiricisinin tek tuşla açılabildiğini gören Sude Naz Yalçın, normal dudak ürünlerini rahatlıkla açamadığını dile getirdi.

Kendisi gibi bir başkasının da aynı zorluğu yaşıyor olabileceğini ve ürünlerde böyle seçenekler yapılabiliyorken neden yapılmadığına anlam veremediğini anlattı.

Kendisi gibi bir başkasının da aynı zorluğu yaşıyor olabileceğini ve ürünlerde böyle seçenekler yapılabiliyorken neden yapılmadığına anlam veremediğini anlattı.

Ancak Sude Naz Yalçın’ın yalnızca düşüncelerini ifade ettiği bu paylaşımına kimsenin anlam veremediği hakaret içerikli yorumlar geldi.

Ancak Sude Naz Yalçın’ın yalnızca düşüncelerini ifade ettiği bu paylaşımına kimsenin anlam veremediği hakaret içerikli yorumlar geldi.

Her şeyi söyleyebilme hakkına sahip olduğunu düşünen kullanıcılar ‘makyaj yapma o zaman’ tarzında yorumlarıyla sosyal medya zorbalığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Her şeyi söyleyebilme hakkına sahip olduğunu düşünen kullanıcılar ‘makyaj yapma o zaman’ tarzında yorumlarıyla sosyal medya zorbalığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

İşte o video 👇

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Gelen yorumlardan birkaçı ise bunlardı.👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bunlardı.👇

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