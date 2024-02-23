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Erkek Sesi Taklidindeki Başarılarıyla Yakınlarını İşleten Genç Kızlar Gerçeklik Algınızla Oynayacak

Erkek Sesi Taklidindeki Başarılarıyla Yakınlarını İşleten Genç Kızlar Gerçeklik Algınızla Oynayacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 16:14

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@ruyadayiiz adlı TikTok hesabından kız arkadaşıyla birlikte paylaştığı videosuyla viral olan kullanıcı erkek taklidindeki ustalığıyla herkesi güldürüyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Filtre kullanarak erkek yüzüne sahip olsalar da ikilinin sesleri öylesine gerçekçi ki aradıkları kimse şüpheye düşmedi.

Filtre kullanarak erkek yüzüne sahip olsalar da ikilinin sesleri öylesine gerçekçi ki aradıkları kimse şüpheye düşmedi.

Kahkalarını tutamayan ikili taklidi gülmeden yapmakta çok zorlandı.

Kahkalarını tutamayan ikili taklidi gülmeden yapmakta çok zorlandı.

Ama izleyiciler ikilinin yeteneğini karşısında kahkahalar boğuldu. 👇

Video sevilince ikincisini de çeken içerik üreticileri bu sefer erkekleri işletmeye karar verdi.

Video sevilince ikincisini de çeken içerik üreticileri bu sefer erkekleri işletmeye karar verdi.

Kadınlar gibi erkekler de şüpheye düşmeden onlarla sohbet etti.

Kadınlar gibi erkekler de şüpheye düşmeden onlarla sohbet etti.
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Yorumlarda buluşanlar ise ikilinin gerçekçiliği karşısında etkilendiklerine dair düşüncelerini dile getirdi.👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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