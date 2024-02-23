Sevgilisiyle Gittiği Konserde Sahneye Çıkıp Rapçiyle Yakınlaşarak Dans Eden Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Omah Lay adlı rapçinin konserine sevgilisiyle giden kadın, sevgilisinin hiç beklemediği tavırlara büründü. Sahneye çıkabilmek için çabalayan kadın çıkınca ise adeta sevgilisini unuttu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İkili ön sıralardan sanatçıyı dinliyordu ama kadının isteği rapçinin ilgisini çekebilmekti.
Bunun için sevgilisiyle dans etmeyi bırakıp ondan uzaklaştı ve beklediği ilgiyi gördü.
Ardından ise sahneye davet edilen kadın bir dakika bile düşünmeden büyük bir sevinçle sahneye çıktı.
Olaylar ise buradan itibaren tat kaçırıcı olmaya başladı çünkü rapçi ile kadın tahmin edilenden çok daha yakın temaslarda dans etti.
Bitmek bilmeyen danslarında dakikalar geçtikçe yakınlıkları daha da artmaya başladı.
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İşte tüm detaylar 👇
O anlarda ise izleyiciler kadının erkek arkadaşına şaşkınlık içerisinde bakıyordu.
Adamın da ne yaşadığını sorguluyor oluşu gözlerine yansımıştı. 👇
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