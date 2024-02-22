Londra'ya Taşınıyorum Diye Ayrılan Sevgilisinin Nişanlandığını Öğrenen Kadının Şokunu Siz de Yaşacayacaksınız

@nnazlikarabulut adlı bir TikTok kullanıcısı eski sevgilisinin yalanlarını tesadüfen nasıl yakaladığını anlattı ve sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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‘Deccal eximin yalan hayatı’ başlığıyla TikTok’undan nasıl bir oyunun içerisine dahil olduğunu anlatan genç kadın izleyen herkesi kendi şaşkınlığına dahil etti.
Erkek arkadaşıyla tanıştığı ilk zamanlarda ilişki düşünmediğini dile getiren genç kadın, erkek arkadaşının ona sıkça küçük büyük fark etmeksizin hediyeler aldığını ardından da sevgili olduklarını anlattı.
Ancak her şey güzel giderken bir anda erkek arkadaşının Londra’ya gittiğini söyleyerek ayrıldığını ve kendisini her yerden engellediğini dile getirdi.
Sonrasında ise bir gün kız arkadaşıyla otururken onun Instagram hesabından erkek arkadaşının profiline baktığını ve bir ortak takipçi gördüğünü anlattı.
Bu ortak takipçinin de tesadüfen kız arkadaşının görüştüğü kişi üstüne de kendisinden ayrılan sevgilisinin kuzeni olduğunu öğrendiğini söyledi.
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Ancak olaylar buradan itibaren ilginçleşmeye başladı çünkü kız arkadaşının bahsi geçen çocuğun 4-5 yıldır bir ilişkide olduğunu yakın zamanda da nişanlanacağını söylediğini anlattı.
Ve kız arkadaşı nişanlanacağı kadını da birçok kez farklı kadınlarla aldattığını, bunları da bahsi geçen çocuğun kuzeninden yani kendi erkek arkadaşından öğrendiğini dile getirince genç kadın neye uğradığını şaşırdığını ifade etti.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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