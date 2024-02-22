İlişki Tavsiyeleriyle Tanınan TikTok Fenomeninden Yeni Taktikler: “Erkekleri Tuzağa Düşüren Sorular”

@dogaozdas adlı TikTok kullanıcısının ilişkilere dair çektiği videolarla muhakkak karşılaşmışsınızdır. İçerik üreticisi şimdiyse erkekleri tuzağa düşüren birkaç soru örneği verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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‘Erkekler sinirlenince ne yapar, erkekleri aşık etme taktikleri, erkeklerin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız’ gibi başlıklarla video çeken içerik üreticisi kadın erkek fark etmeksizin can kulağıyla dinleniyor.
Yeni videosunda da ‘Erkekleri tuzağa düşüren sorular’ konusunu ele alan genç kadın üç soru örneğine yer verdi.
Sorulardan ilki ‘Gelecekte bizi ne olarak görüyorsun’du. Genç kadın bu sorunun yanıtının geleceğe yönelik olumlu cevaplar olması gerektiğini dile getirdi.
Diğer soru ise ‘Saç, makyaj, kombinim nasıl olmuş’ sorusuydu. Soruda yer alanların kadınların moduyla doğrudan orantılı olduğunu söyleyen genç kadın bu sorunun da olumlu cevaplarla yanıtlanması gerektiğini anlattı.
Son soru ise ‘Eski sevgilin hakkında ne düşüyorsun’du. Bu soru aslında biraz kritikti. Çünkü olumlu cevap vermek eski sevgiliyi unutamamayı işaret edebilir, olumsuz yanıt ise kötü bir izlenim verebilirdi.
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Peki ya ne demeliyiz diye soracak olursanız da genç kadın bu soruya geçmişin geçmişte kaldığına ve karşınızdaki kişiye odaklandığınızı söylemeniz gerektiğine dair bir yanıt verdi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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