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Saniyeler İçerisinde Hastalığı Tahmin Ederek Popülerleşen Geleceğin Doktor Adayı Cerem

Saniyeler İçerisinde Hastalığı Tahmin Ederek Popülerleşen Geleceğin Doktor Adayı Cerem

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 21:50

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@drceremony kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram sayfalarından içerik üreten Cerem adlı genç kadın son zamanlarda sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Cerem adlı genç kadın, tıp hakkında motivasyon ve vlog içerikleri yaparak sosyal medyada giriş yaptı.

Cerem adlı genç kadın, tıp hakkında motivasyon ve vlog içerikleri yaparak sosyal medyada giriş yaptı.

Ancak son zamanlarda ürettiği bir içerikle herkesin ilgisini çekmekte. 👇

‘30 saniyede hastalığı bil, hastalığı yönet’ konseptiyle çektiği bu videolarına beğeniler ve yorumlar yağıyor.

‘30 saniyede hastalığı bil, hastalığı yönet’ konseptiyle çektiği bu videolarına beğeniler ve yorumlar yağıyor.

Henüz 22 yaşında Tıp öğrencisi olan genç kadın takipçilerinden geleceğinin çok iyi olacağına dair iyi dileklerle dolu yorumlar alıyor. 👇

Genç kadının hedefi ise plastik cerrahı olmak. Ürettiği içeriklerden bazıları ise YKS öğrencileri için ders çalışmayı konu ediniyor.

Genç kadının hedefi ise plastik cerrahı olmak. Ürettiği içeriklerden bazıları ise YKS öğrencileri için ders çalışmayı konu ediniyor.
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Peki ya siz konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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