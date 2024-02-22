Saniyeler İçerisinde Hastalığı Tahmin Ederek Popülerleşen Geleceğin Doktor Adayı Cerem

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Cerem adlı genç kadın, tıp hakkında motivasyon ve vlog içerikleri yaparak sosyal medyada giriş yaptı.
Ancak son zamanlarda ürettiği bir içerikle herkesin ilgisini çekmekte. 👇
‘30 saniyede hastalığı bil, hastalığı yönet’ konseptiyle çektiği bu videolarına beğeniler ve yorumlar yağıyor.
Henüz 22 yaşında Tıp öğrencisi olan genç kadın takipçilerinden geleceğinin çok iyi olacağına dair iyi dileklerle dolu yorumlar alıyor. 👇
Genç kadının hedefi ise plastik cerrahı olmak. Ürettiği içeriklerden bazıları ise YKS öğrencileri için ders çalışmayı konu ediniyor.
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Peki ya siz konsept hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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