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Bir Turist Örgü Lif Satan Yaşlı Kadına 75 TL Yerine 1750 TL Ödeyince Ortaya Çıkan İçler Isıtan Anlar

Bir Turist Örgü Lif Satan Yaşlı Kadına 75 TL Yerine 1750 TL Ödeyince Ortaya Çıkan İçler Isıtan Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 23:21

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Kadıköy vapurunda ördüğü lifleri satan yaşlı bir kadın, karşılaştığı turistle yaşadıklarından sonra mutluluğuyla izleyen herkese tebessüm ettirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Örgüleri satın alacak olan kadın çeviri uygulaması ve yanındaki Türkler sayesinde yaşlı kadınla iletişime geçti.

Örgüleri satın alacak olan kadın çeviri uygulaması ve yanındaki Türkler sayesinde yaşlı kadınla iletişime geçti.

Sattığı liflerin 75 TL olduğunu öğrenen kadın, yaşlı kadına 1750 TL ödeyerek onu mutlu etmek istedi.

Sattığı liflerin 75 TL olduğunu öğrenen kadın, yaşlı kadına 1750 TL ödeyerek onu mutlu etmek istedi.

Yaşlı kadın ödenen para karşısında şaşırıp neden bu kadar verdiğini sorunca ise turist kendisinin ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Yaşlı kadın ödenen para karşısında şaşırıp neden bu kadar verdiğini sorunca ise turist kendisinin ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Kadının elindekileri başkasına satabilmesi için lif de almayan turist video sonunda ise yaşlı kadına sarıldı.

Kadının elindekileri başkasına satabilmesi için lif de almayan turist video sonunda ise yaşlı kadına sarıldı.

İzleyenler ise ikiye bölündü. Kimileri yapılan iyiliğin gizli kalması gerektiğini savunurken kimileriyse ne olursa olsun yaşlı kadının mutluluğunun önemli olduğunu dile getirdi.

İzleyenler ise ikiye bölündü. Kimileri yapılan iyiliğin gizli kalması gerektiğini savunurken kimileriyse ne olursa olsun yaşlı kadının mutluluğunun önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: @mahnazzy1

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İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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