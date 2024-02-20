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Yolda Gördüğü Solucanla Kurduğu İletişimle Merhametine Hayran Bırakan Çocuk Kalbinizi Eritecek

Yolda Gördüğü Solucanla Kurduğu İletişimle Merhametine Hayran Bırakan Çocuk Kalbinizi Eritecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 22:25

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@sibelsayin01 kullanıcı adıyla Instagram hesabından Mirza Asaf adlı oğlunun paylaşımlarını yapan kadın, bir videosuyla çokça etkileşim aldı. Sebebiyle ise içler ısıtan bir durumdu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Henüz 5 yaşında olan Mirza Asaf’ın yol kenarında bulduğu solucanla yaptığı sohbeti konu alan video izleyen herkesi etkisi altına aldı.

Henüz 5 yaşında olan Mirza Asaf’ın yol kenarında bulduğu solucanla yaptığı sohbeti konu alan video izleyen herkesi etkisi altına aldı.

Okula giderken karşılaştığı minik dostunu eline alıp seven çocuk ‘burada beni bekleme, yarın okula gelirken yeniden karşılalım’ diyordu.

Okula giderken karşılaştığı minik dostunu eline alıp seven çocuk ‘burada beni bekleme, yarın okula gelirken yeniden karşılalım’ diyordu.

Asıl merhametini ve yufka yüreğini gösterdiği cümleleriyse ‘insanlar üstüne basar o yüzden senin toprağın altına gömülmen lazım’ demesiydi.

Asıl merhametini ve yufka yüreğini gösterdiği cümleleriyse ‘insanlar üstüne basar o yüzden senin toprağın altına gömülmen lazım’ demesiydi.

Ardından ise solucanı güvenli bir yere bırakan tatlı çocuk sevgi bağı kurduğu minik dostuna el sallayıp görüşürüz dedi.

Ardından ise solucanı güvenli bir yere bırakan tatlı çocuk sevgi bağı kurduğu minik dostuna el sallayıp görüşürüz dedi.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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