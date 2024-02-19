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Henüz 3 Yaşında Olan Tatlı Bebeğin Öyle Bir Enerjisi Var ki Dans Ettiği Anlara Bayılacaksınız

Henüz 3 Yaşında Olan Tatlı Bebeğin Öyle Bir Enerjisi Var ki Dans Ettiği Anlara Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 15:17

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Lina adında tatlı bebek annesinin dans ettiği anları kaydetmesi ve paylaşmasıyla birlikte sosyal medyanın gözdesi oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Lina ailenin en küçük üyesi ve sahip olduğu enerjiyle hem ailesini hem de izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Lina ailenin en küçük üyesi ve sahip olduğu enerjiyle hem ailesini hem de izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Özellikle bu videosuyla sosyal medyada 99 milyon izlenme alan tatlı Lina dans etmeye bayılıyor. 👇

2021 doğumlu tatlı Lina, müzik sesi duymasıyla birlikte içindeki dansçıyı tutamıyor ve şova başlıyor.

2021 doğumlu tatlı Lina, müzik sesi duymasıyla birlikte içindeki dansçıyı tutamıyor ve şova başlıyor.

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Kendisi için müziklerin türü de hiç önemli değil. Oyun havasından, rape, popa kadar her şeye hakim.

Kendisi için müziklerin türü de hiç önemli değil. Oyun havasından, rape, popa kadar her şeye hakim.
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Ve açılan müzik türüne göre dans figürleri de değişiyor. 👇

Adeta geleceğin başarılı dansçılarından olmaya aday olan Lina’yı izleyenler tatlılığına dayanamıyor.

Adeta geleceğin başarılı dansçılarından olmaya aday olan Lina’yı izleyenler tatlılığına dayanamıyor.

Kaynak: @ikiprensesannesi.74

Yorumlarda buluşan herkes tatlı bebeğe maşallahlarını dile getiriyor.

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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