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Kadınlara Karşı Tutumundan Dolayı Arnavutluk’ta İstenmeyen Siyahi Adamın Türk Biriyle Evli Olması Dikkat Çekti

Kadınlara Karşı Tutumundan Dolayı Arnavutluk’ta İstenmeyen Siyahi Adamın Türk Biriyle Evli Olması Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 11:59

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Simon adlı siyahi bir adamın Türk bir kadınla evlenmiş olması son zamanlarda sosyal medyada gündem olan konulardan. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

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Öncelikle adam Arnavutluk’ta yaşadıklarına isyan ettiği bir videosuyla sosyal medyada dikkat çekti.

Öncelikle adam Arnavutluk’ta yaşadıklarına isyan ettiği bir videosuyla sosyal medyada dikkat çekti.

Adamın Arnavutluk’a gittiği süreçte kadınlarla vakit geçirmek için yaptıkları Arnavutlar tarafından tepki gören davranışlar olmuştu.

Adamın Arnavutluk’a gittiği süreçte kadınlarla vakit geçirmek için yaptıkları Arnavutlar tarafından tepki gören davranışlar olmuştu.

Bu sebeple kendisi ırkçılığa dair hakaretler almış, videosunda da bunu dile getirmişti.👇

Ancak bu yaşananlardan sonra adamın bir Türk kadınıyla evlenmiş olması sosyal medya kullanıcıları tarafından konuşulmaya başladı.

Ancak bu yaşananlardan sonra adamın bir Türk kadınıyla evlenmiş olması sosyal medya kullanıcıları tarafından konuşulmaya başladı.

Kullanıcılar bu durum karşısında düşüncelerini dile getirmek için yorumlarda buluştu.

Kullanıcılar bu durum karşısında düşüncelerini dile getirmek için yorumlarda buluştu.
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Arnavutluk’ta kadınlara yaklaşımıyla istenmeyen bir adamın neden bir Türk ile birlikte olduğu tartışma konusu oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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Umut Umut

Bu güzel kadın bu haydutun nasıl suratına bakabilmiş şaşıyom vallahi. 😆