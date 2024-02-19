Kadınlara Karşı Tutumundan Dolayı Arnavutluk’ta İstenmeyen Siyahi Adamın Türk Biriyle Evli Olması Dikkat Çekti

Simon adlı siyahi bir adamın Türk bir kadınla evlenmiş olması son zamanlarda sosyal medyada gündem olan konulardan. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
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Öncelikle adam Arnavutluk’ta yaşadıklarına isyan ettiği bir videosuyla sosyal medyada dikkat çekti.
Adamın Arnavutluk’a gittiği süreçte kadınlarla vakit geçirmek için yaptıkları Arnavutlar tarafından tepki gören davranışlar olmuştu.
Bu sebeple kendisi ırkçılığa dair hakaretler almış, videosunda da bunu dile getirmişti.👇
Ancak bu yaşananlardan sonra adamın bir Türk kadınıyla evlenmiş olması sosyal medya kullanıcıları tarafından konuşulmaya başladı.
Kullanıcılar bu durum karşısında düşüncelerini dile getirmek için yorumlarda buluştu.
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Arnavutluk’ta kadınlara yaklaşımıyla istenmeyen bir adamın neden bir Türk ile birlikte olduğu tartışma konusu oldu. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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Bu güzel kadın bu haydutun nasıl suratına bakabilmiş şaşıyom vallahi. 😆