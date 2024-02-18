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Tarzıyla Dikkat Çeken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tarzıyla Dikkat Çeken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 21:02

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@halilmeteozkaya kullanıcı adıyla sosyal medyada içerik üreten ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan genç adam, okulda çektiği videoları paylaşmasıyla popülerleşmeye başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç adamın dikkat çekmesinin asıl sebebi giyimine verdiği önem yani sahip olduğu tarzıydı.

Genç adamın dikkat çekmesinin asıl sebebi giyimine verdiği önem yani sahip olduğu tarzıydı.

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Gaziantep’te görev yapan öğretmen, erkek giyimine dair içerikler üretirken sınıfta çektiği eğlenceli videoları da paylaşıyor.

Gaziantep’te görev yapan öğretmen, erkek giyimine dair içerikler üretirken sınıfta çektiği eğlenceli videoları da paylaşıyor.

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Sınıfta çektiği videoları genel olarak beklentinin dışında bir öğretmen olduğunu anlatan paylaşımlar oluyor.

Sınıfta çektiği videoları genel olarak beklentinin dışında bir öğretmen olduğunu anlatan paylaşımlar oluyor.
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Kimileri öğretmene beğeniler yağdırırken kimileriyse paylaşımlarını desteklemiyor.

Kimileri öğretmene beğeniler yağdırırken kimileriyse paylaşımlarını desteklemiyor.

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Yorumlar ise bu şekilde. 👇

Yorumlar ise bu şekilde. 👇
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piyanist

Spor hocasıyım dese yerdim😂