Tarzıyla Dikkat Çeken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sosyal Medyada Gündem Oldu

@halilmeteozkaya kullanıcı adıyla sosyal medyada içerik üreten ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan genç adam, okulda çektiği videoları paylaşmasıyla popülerleşmeye başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç adamın dikkat çekmesinin asıl sebebi giyimine verdiği önem yani sahip olduğu tarzıydı.
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Gaziantep’te görev yapan öğretmen, erkek giyimine dair içerikler üretirken sınıfta çektiği eğlenceli videoları da paylaşıyor.
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Sınıfta çektiği videoları genel olarak beklentinin dışında bir öğretmen olduğunu anlatan paylaşımlar oluyor.
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Kimileri öğretmene beğeniler yağdırırken kimileriyse paylaşımlarını desteklemiyor.
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Yorumlar ise bu şekilde. 👇
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Spor hocasıyım dese yerdim😂