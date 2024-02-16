Sevgilisinin Aldattığından Şüphelenen Kadın Yapay Zekanın Yardımıyla Acı Gerçeği Öğrendi

Sevgililer Günü'nde İki Minik Kızına Gül Alan Babanın Yarattığı Mutluluk Anı İçinizi Sıcacık Yapacak

Metrobüste Taciz Anları Kameraya Alındı: Kadın Yolcunun Arkasına Geçti, Dakikalarca Taciz Etti!

Ekrem İmamoğlu 'Hiç Kimseyi Rakip Görmüyorum' Dedi: 'Beni Geçecek Bir Belediye Başkanı Türkiye'de Yok'