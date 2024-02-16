Sevgilisinin Aldattığından Şüphelenen Kadın Yapay Zekanın Yardımıyla Acı Gerçeği Öğrendi

@miadio kullanıcı adıyla TikTok’tan içerikler üreten genç kadın sevgilisinin onu aldattığından şüphelendiği için nasıl öğrenebileceğini düşünürken aklına gelen dahice fikirle herkesi şaşırttı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öncelikle işe sevgilisinin sesini yapay zekaya aktarmakla başladı. Ardından ise konuşma diyalogları oluşturdu.
Bu çabanın hepsi sevgilisinin ses tonu sayesinde yakın arkadaşıyla iletişime geçebilmek ve olanları öğrenmek içindi.
Her şey hazır olduktan sonra sevgilisinin yakın arkadaşını aradı ve dün gece neler yaşandığını hatırlamadığını, anlatması gerektiğini söyledi.
Genç kadının şüphelendiği üzere sevgilisinin onu başka bir kadınla yakınlaşarak aldattığı ortaya çıktı.
Kısa sürede viral olan videoyla ise izleyiciler bir kez daha yapay zekanın neler yapabileceğini görmüş oldu.
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