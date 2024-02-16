Temizlik Takıntısının Böylesini Daha Önce Görmediniz: Kıyafetlerini Annesinin Makinesinde Yıkayamıyor

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Annesini ziyaret etmek için Düzce’ye gideceğini ve evi toplu bırakmak istediği için temizlik yaptığını söyleyen kadın anlattıklarıyla izleyicileri şaşırttı.
Özellikle evliliklerinin ilk zamanlarında ailesini ne kadar özlese de eşini evde tek bırakma düşüncesi çok korkunç geldiği için gitmek istemediğini anlattı.
Sebebini ise kirlilerin birikmesi, eşinin işten geldiği kıyafetlerle koltuğa oturması, hangi havluyu kullanacak olması şeklinde açıkladı.
Bunlara ek olarak ise annesinin evininin temizliği konusunda da şüpheleri olduğunu söyledi. Örnek olarak ise halıların en son ne zaman yıkandığını bilmesi gerektiğini anlattı.
Aslında annesi de oldukça titiz olsa da kadın oraya kendi kıyafetlerini bile götürmediğini, kendi kıyafetlerini başka makinede yıkayamayacağını dile getirdi.
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hasta. düne kadar ananın evinde yıkanıyordu kıyafetlerin. yeni gelin şımarıklığı.