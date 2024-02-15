Sosyal Medyada Dış Görünüşüne Dair Zorbalıklara Uğrayan Genç Kadından Ders Niteliğinde Açıklamalar

@avatarkadin adlı TikTok hesabından içerikler üreten Ebru adlı genç kadın, son zamanlarda aldığı yorumlara sessiz kalmak istemeyip açıklama yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Erkek arkadaşıyla birlikte de içerikler üreten genç kadın birkaç gün önce erkek arkadaşıyla birlikte açtığı bir yayında kırıcı olabilecek yorumlar aldı.
İkilinin ilişkisine yorum yapma hakkı olduğunu düşünen birkaç izleyici onların birlikteliğini sorguladı. 👇
Eleştirilerin sebebi genç kadının genetik bir durumdan kaynaklı olarak herhangi bir engel taşımadan yüzünün doğuştan sahip olduğu haliydi.
Ebru adlı genç kadın ise herhangi bir yoruma takılmadığını ve böyle yorumların dış görünüşüne takıntılı olan birilerine yapılsa üzücü olabileceğini söyleyerek kibarlığını bozmadan açıklamalar yaptı.
Ancak genç kadının tüm anlattıklarına rağmen hala iyi niyet göstergesi altında ne dediğini farkında olmayanlar vardı. 👇
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Ardından ise genç kadın yeniden bir video çekmek istedi ve özgüvenli olmak gerektiğine dair kendi düşüncelerini paylaştı.
Özgüvenin dış görünüşten ziyade düşünce yapısıyla ve karakterle bağlantılı olduğunu dile getirdi.
Verdiği birkaç örnekle düşüncelerini pekiştiren genç kadın özgüvene ek olarak aslında karakterin önemine vurgu yaptı. 👇
Genç kadına gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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