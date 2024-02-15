Sosyal Medyada Dış Görünüşüne Dair Zorbalıklara Uğrayan Genç Kadından Ders Niteliğinde Açıklamalar

1 İkilinin ilişkisine yorum yapma hakkı olduğunu düşünen birkaç izleyici onların birlikteliğini sorguladı. 👇

2 Ebru adlı genç kadın ise herhangi bir yoruma takılmadığını ve böyle yorumların dış görünüşüne takıntılı olan birilerine yapılsa üzücü olabileceğini söyleyerek kibarlığını bozmadan açıklamalar yaptı.