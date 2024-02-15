Barınakta Hayvan Dostlarıyla Sıkça Vakit Geçirerek Büyüyen Tatlı Çocuğun Şansına İmreneceksiniz

Özel Aksu Sahipsiz Hayvan Barınağı’yla ilgilenen @bernakyl isimli Instagram kullanıcısı genç kadın, oğlunu da barınağa götürdüğü videoları derlediği bir paylaşım yaptı. Çokça ilgi gören paylaşımın detaylarına gelin birlikte bakalım.
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Ailesi sayesinde hayvanlara nasıl davranılacağını çok iyi bir şekilde öğreniyor olan şanslı çocuğun hayvan dostlarıyla geçirdiği kıymetli anlar paha biçilemezdi.
Sevimli dostlarıyla koşturan, sarılan, oyunlar oynayan şanslı çocuğun ilerde anlatabileceği birçok anısı birikiyordu.
Özellikle köpek dostlarıyla geçirdiği anları izlerken insanın tebessüm etmemesi çok zordu.
Herkesin kalplerini eriten paylaşımda izleyiciler yorumlarda buluştu ve çocuğun ne kadar şanslı olduğunu dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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