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Başka Milletlerin Alışık Olmadığı Türk Özelliklerini Sıralayan Kadın Sosyal Medyada İlgi Gördü

Başka Milletlerin Alışık Olmadığı Türk Özelliklerini Sıralayan Kadın Sosyal Medyada İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 20:40

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Biz Türklerin yabancılar tarafından ilgi gören kimi zamanda garipsenen birçok özelliği var. @roastmyenglish adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan İngilizce öğretmeni de bu özellikleri saydığı bir videosuyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Nurşen Önder adlı kadının videosunda yer verdikleri aslında Türklerin bilinen belirgin özelliklerinden yalnızca birkaçıydı.

Nurşen Önder adlı kadının videosunda yer verdikleri aslında Türklerin bilinen belirgin özelliklerinden yalnızca birkaçıydı.

Bunlardan biri Türklerin herhangi bir yerde çalışan, bir işle meşgul olan birini görünce ‘kolay gelsin’ demesiydi.

Bunlardan biri Türklerin herhangi bir yerde çalışan, bir işle meşgul olan birini görünce ‘kolay gelsin’ demesiydi.

Bir diğeriyse yabancılardan çokça ilgi gören meşhur serpme kahvaltılarımızdı.

Bir diğeriyse yabancılardan çokça ilgi gören meşhur serpme kahvaltılarımızdı.

Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık gündem olan hayvan sevgimiz de değindiği noktalardan biriydi.

Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık gündem olan hayvan sevgimiz de değindiği noktalardan biriydi.

Türk kahvesi içmenin kimisine göre en keyifli yanının fal bakma aşaması olduğunu da dile getiren kadına izleyen tüm Türklerden de beğeniler ve tespitlerinde çok doğru olduğuna dair yorumlar geldi.

Türk kahvesi içmenin kimisine göre en keyifli yanının fal bakma aşaması olduğunu da dile getiren kadına izleyen tüm Türklerden de beğeniler ve tespitlerinde çok doğru olduğuna dair yorumlar geldi.
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İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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