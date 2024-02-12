Metin2 Oyununa Yıllarını Veren Adam Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Babamın 16 Yıldır Geçmeyen Bir Hastalığı Var”

Oyunlar hayatımıza girdiği günden bu yana hemen hemen herkesin bir şans verdiği olmuştur. Ancak yaş fark etmeksizin oyunların bağımlısı hale gelenlerin sayısı da oldukça fazla. Kimileri zaman zaman bu sevdayı bırakmak istese de kimileri günlük rutinlerinin en keyifli anı olarak sürdürüyor. Şimdiki videomuz da tam olarak bu konuya ışık tutacak örneklerden. Gelin detaylara birlikte bakalım.