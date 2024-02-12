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Metin2 Oyununa Yıllarını Veren Adam Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Babamın 16 Yıldır Geçmeyen Bir Hastalığı Var”

Metin2 Oyununa Yıllarını Veren Adam Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Babamın 16 Yıldır Geçmeyen Bir Hastalığı Var”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 12:49

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Oyunlar hayatımıza girdiği günden bu yana hemen hemen herkesin bir şans verdiği olmuştur. Ancak yaş fark etmeksizin oyunların bağımlısı hale gelenlerin sayısı da oldukça fazla. Kimileri zaman zaman bu sevdayı bırakmak istese de kimileri günlük rutinlerinin en keyifli anı olarak sürdürüyor. Şimdiki videomuz da tam olarak bu konuya ışık tutacak örneklerden. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Babasının 16 yıldır Metin2 bağımlısı olduğunu anlatan genç kız videoyu paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada ilgi gördü.

Babasının 16 yıldır Metin2 bağımlısı olduğunu anlatan genç kız videoyu paylaşmasıyla birlikte sosyal medyada ilgi gördü.

Ne yapsalar da babalarının oyun sevdasını yenemediklerini de ekleyen genç kız, babasının oyun oynarkenki sevincinden de bahsetti.

Ne yapsalar da babalarının oyun sevdasını yenemediklerini de ekleyen genç kız, babasının oyun oynarkenki sevincinden de bahsetti.

Videoyu izleyenler ise ikiye bölündü. Bazı izleyiciler genç kızın babasının kader ortaklarıydı, bu ‘hastalığı’ yenmenin yolu olmadığını dile getirdi.

Videoyu izleyenler ise ikiye bölündü. Bazı izleyiciler genç kızın babasının kader ortaklarıydı, bu ‘hastalığı’ yenmenin yolu olmadığını dile getirdi.

Bazı izleyicilerse bu tip bağımlılıklara hiç anlam veremediklerini ve saçma bulduklarını söyledi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Bazı izleyicilerse bu tip bağımlılıklara hiç anlam veremediklerini ve saçma bulduklarını söyledi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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