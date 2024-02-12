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Fabrikada Çalışan Adamın Civcivleri Adeta Cansızmışçasına Boşalttığı Acımasız Anlara Tepkiler Yağdı

Fabrikada Çalışan Adamın Civcivleri Adeta Cansızmışçasına Boşalttığı Acımasız Anlara Tepkiler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 15:51

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Civcivlerin üretimi konusunda kan donduran anlar zaman zaman gündem oluyor ancak değişen bir durum maalesef ki olmuyor. Şimdilerde ise bir fabrikadan paylaşılan görüntüler gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Civciv dolusu kasaları boşaltması gereken adamın tepki almasının sebebi onları tabiri caizse sebze-meyve boşaltır gibi havadan ve sert bırakmasıydı.

Civciv dolusu kasaları boşaltması gereken adamın tepki almasının sebebi onları tabiri caizse sebze-meyve boşaltır gibi havadan ve sert bırakmasıydı.

Özellikle elindeki kasayı nereye attığını umursamadan civcilerin üstüne atması ise izleyen herkesin yüreğini dağladı.

Özellikle elindeki kasayı nereye attığını umursamadan civcilerin üstüne atması ise izleyen herkesin yüreğini dağladı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler adamın yatacak yeri olmadığını, vicdansız olduğunu ve daha nicelerini dile getirdi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler adamın yatacak yeri olmadığını, vicdansız olduğunu ve daha nicelerini dile getirdi.

Bizler de söz konusu bir canlıysa ve özellikle de savunmasızsa herkesin aynı hassasiyette olması gereken günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle diyelim.

Bizler de söz konusu bir canlıysa ve özellikle de savunmasızsa herkesin aynı hassasiyette olması gereken günlerin bir an önce gelmesi dileğiyle diyelim.

İşte o anlar 👇

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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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