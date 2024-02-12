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Bitmek Bilmeyen Aşamalarıyla Sosyal Medyada Konuşulan Cilt Bakımı ve Makyaj Rutinleri

Bitmek Bilmeyen Aşamalarıyla Sosyal Medyada Konuşulan Cilt Bakımı ve Makyaj Rutinleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 14:20

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Son zamanların en popüler içerikleri ASMR videoları desek yeridir. Hemen hemen her sosyal medya platformunda herhangi bir içeriğin ASMR örneklerini sıkça görmek mümkün. Bu içeriklerin en sevilenleri ise cilt bakımı ve makyaj videoları. Gelin viral olan bir örneğe ve detaylara birlikte bakalım.

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Okula gitmeden bir önceki gece yaptığı hazırlıkları kaydeden bir genç kız, yaptığı hazırlıklarla izleyenleri şaşırttı.

Okula gitmeden bir önceki gece yaptığı hazırlıkları kaydeden bir genç kız, yaptığı hazırlıklarla izleyenleri şaşırttı.

Önce yüzünü ve kaşlarını aldı, sonra duşa girdi ve cilt bakımını yaptı. Son olarak ise vücut spreyini pijamalarına sıkarak uykuya geçti.

Önce yüzünü ve kaşlarını aldı, sonra duşa girdi ve cilt bakımını yaptı. Son olarak ise vücut spreyini pijamalarına sıkarak uykuya geçti.

Aslında normal bir rutin gibi gelebilir ancak tepki toplayan kısmı bunun muhtemelen her gün tekrarlanıyor olması ve son zamanlarda bu tarz birkaç aşamalı hazırlıkların popülerleşmiş olmasıydı.

Aslında normal bir rutin gibi gelebilir ancak tepki toplayan kısmı bunun muhtemelen her gün tekrarlanıyor olması ve son zamanlarda bu tarz birkaç aşamalı hazırlıkların popülerleşmiş olmasıydı.

Cilt bakımı ve makyaj hayatımızda her zaman önemli bir yere sahipti ancak izleyiciler bunların eskiden böylesine vakit alan rutinler olmadığını dile getirdi.

Cilt bakımı ve makyaj hayatımızda her zaman önemli bir yere sahipti ancak izleyiciler bunların eskiden böylesine vakit alan rutinler olmadığını dile getirdi.

Şimdilerdeyse özellikle influencerlarla birlikte hayatımıza cilt bakımı ve makyaj adına sayısız çeşit girdi.

Şimdilerdeyse özellikle influencerlarla birlikte hayatımıza cilt bakımı ve makyaj adına sayısız çeşit girdi.
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Kimileri bundan zevk alarak yerine getirse de kimileri bu videoya gelen tepkilerden görüldüğü üzere gerekli görmüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Kimileri bundan zevk alarak yerine getirse de kimileri bu videoya gelen tepkilerden görüldüğü üzere gerekli görmüyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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