Bitmek Bilmeyen Aşamalarıyla Sosyal Medyada Konuşulan Cilt Bakımı ve Makyaj Rutinleri

Son zamanların en popüler içerikleri ASMR videoları desek yeridir. Hemen hemen her sosyal medya platformunda herhangi bir içeriğin ASMR örneklerini sıkça görmek mümkün. Bu içeriklerin en sevilenleri ise cilt bakımı ve makyaj videoları. Gelin viral olan bir örneğe ve detaylara birlikte bakalım.