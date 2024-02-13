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Hem Sesi Hem Yetenekleri Karşısında Büyüleneceğiniz Müzisyen Seher Başaran

Hem Sesi Hem Yetenekleri Karşısında Büyüleneceğiniz Müzisyen Seher Başaran

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 19:05

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@seherbasaranmusic adlı TikTok hesabıyla hayatımıza giren yetenekli müzisyen Seher Başaran, canlı yayınlarında istek parçalar seslendirerek herkesi etkisi altına alıyor. Gelin başarılı kadınla ilgili detaylara birlikte bakalım.

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Bahsettiğimiz üzere müziğini sosyal medya aracılığıyla icra eden genç kadının birçok enstrüman ile arası iyi.

Bahsettiğimiz üzere müziğini sosyal medya aracılığıyla icra eden genç kadının birçok enstrüman ile arası iyi.

Bu yeteneğine bir de kulakların pasını silen sesi eklenince ortaya çıkanlar insanı hayran bırakıyor.

Bu yeteneğine bir de kulakların pasını silen sesi eklenince ortaya çıkanlar insanı hayran bırakıyor.

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Müzik aletlerini daha rahat çalabilmesi için ekipmanlardan yararlanan Seher Başaran, Instagram ve YouTube hesaplarından da içerik üretiyor.

Müzik aletlerini daha rahat çalabilmesi için ekipmanlardan yararlanan Seher Başaran, Instagram ve YouTube hesaplarından da içerik üretiyor.

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TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarda istek parçaları kasnak eşliğinde söyleyen kadına beğeniler yağıyor.

TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarda istek parçaları kasnak eşliğinde söyleyen kadına beğeniler yağıyor.

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Daha çok türkü seslendiren Seher Başaran’ın ses rengi de seçtiği şarkılara çok yakışıyor.

Daha çok türkü seslendiren Seher Başaran’ın ses rengi de seçtiği şarkılara çok yakışıyor.

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Sosyal medyaya başlama sebebinin farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen yetenekli kadının izleyicilerinden tebrik yorumlarına ek olarak kendileriyle barışmaları konusunda yardımcı olduğuna dair yorumlar da geliyor.

Sosyal medyaya başlama sebebinin farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen yetenekli kadının izleyicilerinden tebrik yorumlarına ek olarak kendileriyle barışmaları konusunda yardımcı olduğuna dair yorumlar da geliyor.
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yolun acik olsun yüreği temiz insan allah tas degdirmesin ayagina